Майже половина українців не бачить поступу в боротьбі з корупцією – соцопитування. Інфографіка

47% українців не помічають позитивних зрушень у боротьбі з корупцією в державі за останній рік. Водночас 34% говорять про погіршення.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 2-3 листопада соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Оцінюючи зміни в сфері боротьби з корупцією протягом останнього року, 47% опитаних не побачили зрушень, 34% вважають, що ситуація погіршилася, 14% побачили позитивні зміни.

Згідно з дослідженням індекс змін у сфері боротьби з корупцією значно вищий, ніж у 2018 році, але дещо погіршився порівняно з 2019 роком.

Опитування було проведено 2-3 листопада 2020 року. У ньому взяли участь громадяни України віком від 18 років і старші у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Усього було опитано 2 000 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.