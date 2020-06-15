Майже половина людей із COVID-19 переносять хворобу безсимптомно – вчені

Американські вчені встановили, що 40-45% інфікованих COVID-19 людей можуть переносити хворобу без симптомів.

Результати дослідження американського центру Scripps Research опубліковані в Annals of Internal Medicine. Для того, щоб проаналізувати ймовірність безсимптомної хвороби, вчені за допомогою пошуку за ключовими словами зібрали дані з PubMed, bioRxiv і medRxiv і так далі.

Об'єктом пошуку були згадки "COVID-19", "SARS-CoV-2", і "безсимптомний стан" у новинах або дослідженнях. Також були вивчені дані про жителів будинків для людей похилого віку, пасажирів круїзних суден (наприклад, Diamond Princess), ув'язнених і так далі.

Зіставивши всі ці дані, дослідники прийшли до висновку, що близько 40-45% людей із COVID-19 переносять хворобу безсимптомно, але при цьому залишаються заразними. А в чотирьох американських в'язницях кількість безсимптомних носіїв досягла 96%.

"Станом на 25 квітня 2020 року результати тесту SARS-CoV-2, що включають дані про стан симптомів, були доступні для 4693 в'язнів у державних пенітенціарних системах Арканзасу, Північної Кароліни, Огайо і Вірджинії. Серед цих ув'язнених 3277 (69,8%) дали позитивний результат, з яких у 3146 (96%) не було симптомів під час тестування", – йдеться в дослідженні.

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Вчені також відзначають, що безсимптомні носії можуть залишатися заразними довше, ніж 14 днів, однак, щоб підтвердити це, необхідно провести додаткові дослідження.

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