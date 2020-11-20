Майже мільйон китайців отримали щеплення експериментальною вакциною

У Китаї щеплення експериментальною вакциною від коронавірусу виробництва національної фармацевтичної групи Sinopharm отримали майже мільйон людей.

Серйозних побічних ефектів не зафіксовано в жодного, хто отримав щеплення, пише South China Moring Post. Інформацію виданню надав очільник компанії Sinopharm Лю Цзінчжен.

Серед тих, хто екстрено отримав щеплення, – китайські урядовці, студенти та працівники, які виїжджали за кордон (це майже мільйон людей, які подорожували до понад 150 країн світу).

Лише в окремих пацієнтів спостерігалися помірні симптоми, наголосив Лю.

Відомо, що Sinopharm розробляє дві з п'яти китайських препаратів – кандидатів у вакцини. Вони проходять міжнародні клінічні випробування. Раніше їх і кандидата від компанії Sinovac було схвалено для екстреного використання поза клінічними випробуваннями.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Європейська комісія від імені всіх країн-членів ЄС у вівторок, 17 листопада, підписала п'ятий контракт із закупівлі вакцини проти COVID-19 на 225 мільйонів доз. Нова угода була досягнута з німецькою фармацевтичною компанією CureVac. Також документ передбачає можливість отримати ще 180 мільйонів доз препарату після того, як він доведе свою безпеку й ефективність проти коронавірусу.