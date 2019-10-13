Майже літо: синоптики уточнили прогноз щодо потепління в Україні

У неділю, 13 жовтня, на території України буде безхмарна суха погода, температура підніметься до +23 градусів.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Варто зазначити, що така погода протримається до середини наступного тижня, після чого почнуться дощі.

Новини Синоптики розповіли про сувору погоду у жовтні

Температура повітря в неділю досягне +18...+21 градусів, на північному сході буде тепліше, +19 ...+23 градусів. Можлива невелика хмарність, без опадів.

Прогноз погоди на 13 жовтня https://meteo.gov.ua

У Києві в неділю також очікується тепла, суха погода. Часом можлива хмарність та південно-західний вітер. Температура повітря підніметься до +22 градусів. В інших містах України встановиться наступна температура:

Ужгород – +21...+23

Львів – +20...+22

Івано – Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+20

Луцьк – +19...+20

Рівне – +19...+21

Житомир – +19...+20

Вінниця – +19...+21

Одеса – +19...+20

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +20...+21

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +19...+20

Черкаси – +19...+20

Чернігів – +19...+21

Суми – +19...+21

Полтава – +18...+21

Дніпро – +19...+20

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +19...+20

Луганськ – +19...+21

Харків – +19...+20

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, коли закінчиться "бабине літо".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!