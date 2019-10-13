Майже літо: синоптики уточнили прогноз щодо потепління в Україні

У неділю, 13 жовтня, на території України буде безхмарна суха погода, температура підніметься до +23 градусів.
Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Варто зазначити, що така погода протримається до середини наступного тижня, після чого почнуться дощі.
Температура повітря в неділю досягне +18...+21 градусів, на північному сході буде тепліше, +19 ...+23 градусів. Можлива невелика хмарність, без опадів.
Прогноз погоди на 13 жовтня
https://meteo.gov.ua
У Києві в неділю також очікується тепла, суха погода. Часом можлива хмарність та південно-західний вітер. Температура повітря підніметься до +22 градусів. В інших містах України встановиться наступна температура:
Ужгород – +21...+23
Львів – +20...+22
Івано – Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +19...+20
Луцьк – +19...+20
Рівне – +19...+21
Житомир – +19...+20
Вінниця – +19...+21
Одеса – +19...+20
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +20...+21
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +19...+20
Черкаси – +19...+20
Чернігів – +19...+21
Суми – +19...+21
Полтава – +18...+21
Дніпро – +19...+20
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +19...+20
Луганськ – +19...+21
Харків – +19...+20
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