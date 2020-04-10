Майже літо: синоптик дав свіжий прогноз погоди на Великдень в Україні

На Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла і сонячна погода без опадів.

Такий прогноз погоди на свято дав народний синоптик України Володимир Деркач, передає "Корреспондент".

При цьому він зазначив, що на Великдень очікуються сильні пориви вітру. Також 19 квітня не очікується дощів, вони прийдуть вже ближче до кінця місяця.

Погода в Україні на Великдень

Деркач додав, що в березні температурні показники були вище норми, і квітень буде таким же. Однак ночами можливі заморозки. По-літньому тепла погода прийде в Україну вже в травні.

На сайті "Мета.Погода" зазначено, що максимальна температура 19 квітня встановиться в західних регіонах України – до +20 градусів. По всій території країни буде хмарно, але без опадів.

Погода в Україні Скріншот

Згідно з прогнозом на порталі Sinoptik, в Києві 19 березня буде мінлива хмарність, без опадів. Вдень температура в столиці буде в межах +6+14 градусів.

погода у Києві Скріншот

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань сказав, що в квітні в Україні буде холодно і сиро до самої Пасхи – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеоролог Віра Балабух розповіла, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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