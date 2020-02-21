Майже чверть українців зізналися, що не прийняли б людей з Ухань - опитування

22% українців відмовилися б прийняти людей з Ухань - центру епідемії коронавируса Covid-2019.

Про це свідчать дані соцопитування, проведеного в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. На початку ефіру ведучий програми попросив всіх щиро зізнатися взяли б вони українців, яких евакуювали з китайського міста Ухань.

Згідно з даними опитування, 78% проголосували що так, взяли б, але 22% відповіли негативно. Сам Шустер зазначив, що результати опитування не сильно відповідають тому, що відбувалося 20 лютого в Нових Санжарах.

Майже чверть українців відмовилися б прийняти людей з Ухань Скріншот з трансляції "Свободи слова" з Савіком Шустером

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Нових Санжарах 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.

Після минулих акцій протесту частина місцевих жителів бояться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять в респіраторах і відмовляються вітати один одного рукостисканням.

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що на масових акціях протесту в Нових Санжарах було присутнє безліч нетверезих чоловіків.

При цьому журналіст Андрій Цаплієнко знайшов докази, що людей для протесту привозили на автомобілях з іншої області.

Жителі Нових Санжар зізналися, що не мають нічого проти евакуйованих, але бояться за своїх дітей.

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