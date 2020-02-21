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21 лютого • оновлено в 22:25
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Майже чверть українців зізналися, що не прийняли б людей з Ухань - опитування

2.1т
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22% українців відмовилися б прийняти людей з Ухань - центру епідемії коронавируса Covid-2019.

Про це свідчать дані соцопитування, проведеного в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. На початку ефіру ведучий програми попросив всіх щиро зізнатися взяли б вони українців, яких евакуювали з китайського міста Ухань.

Згідно з даними опитування, 78% проголосували що так, взяли б, але 22% відповіли негативно. Сам Шустер зазначив, що результати опитування не сильно відповідають тому, що відбувалося 20 лютого в Нових Санжарах.

Майже чверть українців відмовилися б прийняти людей з Ухань

Майже чверть українців відмовилися б прийняти людей з Ухань

Скріншот з трансляції "Свободи слова" з Савіком Шустером

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
протест вірус
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Golan Sim
Golan Sim
Ну раз какие-то 22% так решили, значит им надо повиноваться. Правильно, майд,ауны? ))
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2
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни украинцы, снимите фильм о том, как не пускали своих домой из Китая....получится мировой шедевр, режиссер "великий" Сенцов, естественно... ____
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
На словах и 150% может быть!
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