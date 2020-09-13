Майже 29 млн заражених COVID-19 та захисний екран із золотом: статистика на 13 вересня. Оновлюється

Станом на 13 вересня коронавірус у світі вразив уже 28,9 млн осіб, понад 924 тисячі хворих загинули, а 20,8 млн – одужали. В Україні захворіли 151859 осіб, померли за час пандемії – 3148 заражених, одужали – 68346.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Найбільше у світі випадків коронавірусу зафіксовано у США (понад 6 млн), Індії (більше 4 млн) та Бразилії (більше 4 млн).

У десятку лідерів за кількістю заражених також входять Росія та Іспанія. Україна посіла 25 місце у рейтингу.

У світі станом на 13 вересня залишалось понад 7 млн активних випадків хвороби.

Головне за 13 вересня:

07:20 – Станом на 13 вересня коронавірусом у світі заразилися уже 28,9 млн осіб, понад 924 тисячі хворих померли, а 20,8 млн – одужали. У США виявлено понад 6 млн випадків, у Росії – більше 1 млн, в Іспанії – понад 500 тисяч. Україна посіла 25 місце у рейтингу із захворюваності, на території країни – 151859 випадків COVID-19.

07:15 – Французький виробник елітних аксесуарів вигадав захисний екран із золотом.

07:14 – OBOZREVATEL детально дізнався, у чому небезпека самолікування, чи можна заразитися COVID-19 у літаках і готелях і як цього уникнути.

07:12 – У Канаді вперше з березня не зареєстрували жодної смерті серед осіб, інфікованих COVID-19. Такі дані були опубліковані агентством громадської охорони здоров'я країни 11 вересня.

00:15 – Протягом останнього тижня, з 4 по 10 вересня, від коронавірусної інфекції померли 305 українців.

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