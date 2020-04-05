Майже 200 підозр на COVID-19! В Івано-Франківську померли ще троє людей

У неділю, 5 квітня, в лікарнях Івано-Франківська померло троє осіб з підозрою на COVID-19.

Їх аналізи перевіряють на нову коронавірусну інфекцію. Про це в своєму щоденному відеозверненні в Facebook повідомив голова міста Руслан Марцінків (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, летальні випадки зафіксували в центральній міській клінічній лікарні та лікарні №1.

В Івано-Франківську померли троє осіб з підозрою на COVID-19

У міській лікарні помер 61-річний чоловік. У нього експрес-тест на коронавірус був позитивним. Також померла 76-річна жінка, яка мала пневмонію, а також онкозахворювання. Також померла 72-річна жінка.

Доречі, в ЦМКЛ з підозрою на коронавірус знаходяться 128 осіб. У лікарні №1 – з підозрою 57 пацієнтів, з яких двоє на апараті штучної вентиляції легенів.

В цілому в області у 105 осіб діагностували коронавірус. Шість випадків летальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Вінничині хвору на COVID-19 дитину підключили до апарату ШВЛ. За малюком постійно спостерігають лікарі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!