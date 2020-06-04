Майже 140 тисяч порушень: у МВС відзвітували про перші три дні відеофіксації на дорогах
За три дні роботи системи автоматичної фіксації перевищень швидкості на українських дорогах було зареєстровано 139 410 порушень.
Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, з кожним днем спостерігається стабільне зниження кількості порушників.
Так, 1 червня було зафіксовано 57 880 порушень, 2 червня – 44 319, а 3 червня – вже 37 211.
"І це при тому, що ще ніхто не отримав лист про правопорушення, так як перша партія була передана Укрпошті тільки вчора вдень", – зазначив Геращенко.
За його словами, дисципліновані водії можуть не чекати листи повідомлення про штраф, а зареєструватися за номером свого авто на сайті www.bdr.mvs.gov.ua.
"Там ви можете підписатися на Telegram-канал або завантажити додаток для смартфона і отримувати повідомлення всього через кілька хвилин після факту перевищення швидкості вашим авто", – додав заступник голови МВС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксувати.
Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.
Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.
Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.
Антирекордсменом став водій Porsche Cayenne, який мчав по трасі Київ-Харків із швидкістю 210 км/год.