Головна Новини
4 червня • оновлено в 10:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Майже 140 тисяч порушень: у МВС відзвітували про перші три дні відеофіксації на дорогах

983
Читати матеріал російською

За три дні роботи системи автоматичної фіксації перевищень швидкості на українських дорогах було зареєстровано 139 410 порушень.

Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, з кожним днем спостерігається стабільне зниження кількості порушників.

Спостерігається зниження кількості порушників

Спостерігається зниження кількості порушників

Так, 1 червня було зафіксовано 57 880 порушень, 2 червня – 44 319, а 3 червня – вже 37 211.

"І це при тому, що ще ніхто не отримав лист про правопорушення, так як перша партія була передана Укрпошті тільки вчора вдень", – зазначив Геращенко.

За його словами, дисципліновані водії можуть не чекати листи повідомлення про штраф, а зареєструватися за номером свого авто на сайті www.bdr.mvs.gov.ua.

"Там ви можете підписатися на Telegram-канал або завантажити додаток для смартфона і отримувати повідомлення всього через кілька хвилин після факту перевищення швидкості вашим авто", – додав заступник голови МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксувати.

  • Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

  • Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

  • Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

  • Антирекордсменом став водій Porsche Cayenne, який мчав по трасі Київ-Харків із швидкістю 210 км/год.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Теги
порушення Міністерство внутрішніх справ України авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги