Майже 140 тисяч порушень: у МВС відзвітували про перші три дні відеофіксації на дорогах

За три дні роботи системи автоматичної фіксації перевищень швидкості на українських дорогах було зареєстровано 139 410 порушень.

Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, з кожним днем спостерігається стабільне зниження кількості порушників.

Спостерігається зниження кількості порушників

Так, 1 червня було зафіксовано 57 880 порушень, 2 червня – 44 319, а 3 червня – вже 37 211.

"І це при тому, що ще ніхто не отримав лист про правопорушення, так як перша партія була передана Укрпошті тільки вчора вдень", – зазначив Геращенко.

За його словами, дисципліновані водії можуть не чекати листи повідомлення про штраф, а зареєструватися за номером свого авто на сайті www.bdr.mvs.gov.ua.

"Там ви можете підписатися на Telegram-канал або завантажити додаток для смартфона і отримувати повідомлення всього через кілька хвилин після факту перевищення швидкості вашим авто", – додав заступник голови МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксувати.

Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

Антирекордсменом став водій Porsche Cayenne, який мчав по трасі Київ-Харків із швидкістю 210 км/год.

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