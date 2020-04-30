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1 травня • оновлено в 02:08
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Майже 100 за добу: коронавірус завдав нового удару по Буковині

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У четвер, 30 квітня, в Чернівецькій області виявили ще 96 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у відеозверненні в Facebook. Всього на Буковині вже 1667 інфікованих COVID-19.

Також 30 травня вилікувалися ще 12 осіб, які двічі отримали негативні результати тестів.

Всього з початку епідемії обласної лабораторний центр обробив 7027 ПЛР-тестів.

Як писав OBOZREVATEL , станом на 30 квітня МОЗ підтвердив 10 406 випадків захворювання коронавірусом. За останню добу додалося 540 нових випадків зараження. Померла 261 людина, а одужати вдалося 1 238.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

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