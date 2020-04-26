Майже 100% точність: Паніотто показав прогноз по хворих COVID-19 в Україні

Кирило Лютий Суспільство 01:26, 27.04.2020

Відомий соціолог Володимир Паніотто спрогнозував, що до кінця тижня, 3 травня, на коронавірус в Україні захворіє майже 13 тисяч осіб.

На сторінці в Facebook генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології опублікував прогноз за середньою між S-кривою і кубічною кривою, заснований на попередніх зведеннях МОЗ.

"На сьогодні [26 квітня] за прогнозом мало бути 8616, а було 8617. За тиждень один зайвий хворий в порівнянні з прогнозом!" – зазначив він.

Прогноз по COVID-19 в Україні
facebook.com/volodymyr.paniotto

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Однак Україна може набагато швидше вийти з карантину в разі стрімкого зниження темпів поширення COVID-19.

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