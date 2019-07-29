"Майстер шпигунства": стало відомо про смерть українського ветерана розвідки

У понеділок, 29 липня, помер 87-річний ветеран зовнішньої розвідки, полковник у відставці Анатолій Баронін.

Як інформує прес-служба СЗР, у 1970-і роки німецький журнал "Штерн" назвав Бароніна "видатним майстром шпигунства". Він служив у розвідці з серпня 1959 року, працював в Африці.

"Під час роботи в Нігерії в 1970-х роках Анатолію Бароніну вдалося в надзвичайно стислі терміни виконати надважливе завдання центру: здобути інформацію про нову небезпечну хворобу – лихоманку Ебола. Пробірки із зараженою цією лихоманкою кров’ю терміново були відправлені спеціальним рейсом "Аерофлоту" до СРСР", - сказано в повідомленні.

В цілому Баронін тричі працював за кордоном резидентом радянської зовнішньої розвідки. Протягом останніх п'яти років служби був першим заступником начальника управління розвідки в Києві.

Анатолій Баронін szru.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українська контррозвідка затримала колишнього офіцера української міліції, який працював на Росію і за завданням ФСБ намагався влаштуватися в ізраїльську розвідку "Моссад".

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