Майора ЗСУ, який критикував Зеленського, звільнили зі служби
Майора Збройних сил України Романа Ковальова, який потрапив у скандал через критику на адресу президента Володимира Зеленського, 18 червня звільнили зі служби.
Про це військовослужбовець розповів у ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL. Ковальов показав фото наказу про звільнення у зв'язку зі службовою невідповідністю (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).
За словами майора ЗСУ, він не шкодує про свої дії й написав би пост із критикою на адресу президента й командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Сирського, якби міг повернути все назад.
"Я зробив те, що повинен був зробити, і ні про що не шкодую. Моя історія досить типова для армійських буднів останнього року, і тому, сподіваюся,"справа Ковальова" стане тією останньою краплею, яка переповнить чашу терпіння свідомого українського суспільства і воно нарешті почне контролювати армію не тільки у сфері техніки й озброєння, але й у питаннях прав військовослужбовців та комунікації всередині Збройних сил", – сказав військовослужбовець.
Ковальов поділився, що далі збирається через суди довести свою невинуватість, притягнути до відповідальності винних у порушенні його прав і свобод і дати поштовх до змін всередині української армії.
"Чи соромно мені за таке формулювання й чи хвилююся я за те, що ця фраза "за службовою невідповідністю" буде відтепер у моїй особистій справі офіцера? Мені за себе не соромно. Тому що повісили клеймо на невинну людину. Мені боляче. Боляче за тотальну несправедливість... Я служив сумлінно й чесно. І відстоюватиму цю правду в суді", – розповів Ковальов.
Він додав, що хотів би стати омбудсменом із військових питань, щоб "відновити справедливість" у ЗСУ.
"Я хотів би використовувати досвід, набутий у цій боротьбі з бездушною системою, на благо суспільства й країни. На сьогодні я хотів би стати омбудсменом з військових питань. Саме ця посада така, що допоможе мені почати зміни в армії, особливо в питаннях відновлення справедливості в ЗСУ, якій, на жаль, зараз немає місця в армії. Також ця посада дасть мені змогу ініціювати зміни наявних пострадянських правил і положень, за якими існують Збройні сили. Тому що військовий – не раб!" – зазначив Ковальов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.
Виявилося, що конфлікт між ними спалахнув ще в серпні 2019 року. Тоді глава держави навіть обізвав військовослужбовця "тріплом".
Після цього Ковальов вирішив звернутися до суду, заявивши, що його обмежують у правах і свободах як громадянина.
Позов стосується порушення права на свободу слова командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенантом Олександром Сирським.
Незабаром офіцер розповів, що після скандалу, що спалахнув, командування Сухопутних військ ЗСУ посилило на нього тиск.
Крім того, він опублікував документ, згідно з яким військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.
Офіцер подякував українцям за підтримку, однак зізнався, що, незважаючи на це, "скандал" тільки набирає обертів, адже командування вдається до тиску не тільки на нього, а й на його товаришів по службі.
Також Ковальов розповів, що після скандалу з доганою він потрапив у госпіталь, де медики спробували підробити дані про його самопочуття й виписали завчасно.
28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською та хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби госпіталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.
Також стало відомо, що Ковальова хочуть перевести на нижчу посаду, яка не відповідає рівню його підготовки.