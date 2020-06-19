Майора ЗСУ, який критикував Зеленського, звільнили зі служби

Майора Збройних сил України Романа Ковальова, який потрапив у скандал через критику на адресу президента Володимира Зеленського, 18 червня звільнили зі служби.

Про це військовослужбовець розповів у ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL. Ковальов показав фото наказу про звільнення у зв'язку зі службовою невідповідністю (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

За словами майора ЗСУ, він не шкодує про свої дії й написав би пост із критикою на адресу президента й командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Сирського, якби міг повернути все назад.

"Я зробив те, що повинен був зробити, і ні про що не шкодую. Моя історія досить типова для армійських буднів останнього року, і тому, сподіваюся,"справа Ковальова" стане тією останньою краплею, яка переповнить чашу терпіння свідомого українського суспільства і воно нарешті почне контролювати армію не тільки у сфері техніки й озброєння, але й у питаннях прав військовослужбовців та комунікації всередині Збройних сил", – сказав військовослужбовець.

Ковальов поділився, що далі збирається через суди довести свою невинуватість, притягнути до відповідальності винних у порушенні його прав і свобод і дати поштовх до змін всередині української армії.

Романа Ковальова звільнили із ЗСУ

"Чи соромно мені за таке формулювання й чи хвилююся я за те, що ця фраза "за службовою невідповідністю" буде відтепер у моїй особистій справі офіцера? Мені за себе не соромно. Тому що повісили клеймо на невинну людину. Мені боляче. Боляче за тотальну несправедливість... Я служив сумлінно й чесно. І відстоюватиму цю правду в суді", – розповів Ковальов.

Він додав, що хотів би стати омбудсменом із військових питань, щоб "відновити справедливість" у ЗСУ.

"Я хотів би використовувати досвід, набутий у цій боротьбі з бездушною системою, на благо суспільства й країни. На сьогодні я хотів би стати омбудсменом з військових питань. Саме ця посада така, що допоможе мені почати зміни в армії, особливо в питаннях відновлення справедливості в ЗСУ, якій, на жаль, зараз немає місця в армії. Також ця посада дасть мені змогу ініціювати зміни наявних пострадянських правил і положень, за якими існують Збройні сили. Тому що військовий – не раб!" – зазначив Ковальов.

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