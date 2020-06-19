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Майора ЗСУ, який критикував Зеленського, звільнили зі служби

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
4,2 т.
Майора ЗСУ, який критикував Зеленського, звільнили зі служби

Майора ЗСУ, який критикував Зеленського, звільнили зі служби

Майора Збройних сил України Романа Ковальова, який потрапив у скандал через критику на адресу президента Володимира Зеленського, 18 червня звільнили зі служби.

Про це військовослужбовець розповів у ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL. Ковальов показав фото наказу про звільнення у зв'язку зі службовою невідповідністю (щоб подивитисядоскрольте до кінця сторінки).

За словами майора ЗСУ, він не шкодує про свої дії й написав би пост із критикою на адресу президента й командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Сирського, якби міг повернути все назад.

"Я зробив те, що повинен був зробити, і ні про що не шкодую. Моя історія досить типова для армійських буднів останнього року, і тому, сподіваюся,"справа Ковальова" стане тією останньою краплею, яка переповнить чашу терпіння свідомого українського суспільства і воно нарешті почне контролювати армію не тільки у сфері техніки й озброєння, але й у питаннях прав військовослужбовців та комунікації всередині Збройних сил", – сказав військовослужбовець.

Ковальов поділився, що далі збирається через суди довести свою невинуватість, притягнути до відповідальності винних у порушенні його прав і свобод і дати поштовх до змін всередині української армії.

Романа Ковальова звільнили із ЗСУ

Романа Ковальова звільнили із ЗСУ

"Чи соромно мені за таке формулювання й чи хвилююся я за те, що ця фраза "за службовою невідповідністю" буде відтепер у моїй особистій справі офіцера? Мені за себе не соромно. Тому що повісили клеймо на невинну людину. Мені боляче. Боляче за тотальну несправедливість... Я служив сумлінно й чесно. І відстоюватиму цю правду в суді", – розповів Ковальов.

Він додав, що хотів би стати омбудсменом із військових питань, щоб "відновити справедливість" у ЗСУ.

"Я хотів би використовувати досвід, набутий у цій боротьбі з бездушною системою, на благо суспільства й країни. На сьогодні я хотів би стати омбудсменом з військових питань. Саме ця посада така, що допоможе мені почати зміни в армії, особливо в питаннях відновлення справедливості в ЗСУ, якій, на жаль, зараз немає місця в армії. Також ця посада дасть мені змогу ініціювати зміни наявних пострадянських правил і положень, за якими існують Збройні сили. Тому що військовий – не раб!" – зазначив Ковальов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаЗбройні сили УкраїниВолодимир ЗеленськийОлександр Сирський
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  1. /Суспільство