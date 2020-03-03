Майор ЗСУ, який розкритикував Зеленського, розкрив деталі скандалу в шпиталі

Офіцер ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили догану за критику президента Володимира Зеленського, розповів нові деталі про скандал в Головному військовому шпиталі Києва.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що після спроби крадіжки у нього телефону подзвонив в поліцію й викликав слідчо-оперативну групу.

Однак правоохоронці першими прибули на виклик до підполковника Андрія Кузьминця, який і намагався незаконно заволодіти телефоном Ковальова (на нього записувалася розмова з лікарями шпиталю).

"Незабаром мені запропонували зайти в кабінет і забрати мої речі, які залишилися після того, як підполковник Кузьминець пограбував мене і виштовхнув з кабінету. Йшлося про мою куртку, яку я поклав на дивані в кабінеті полковника Спаської, але вона впала на підлогу в результаті дій підполковника Кузьминця. Я відмовився і попередив усіх присутніх, що цей кабінет – місце скоєння злочину і до прибуття СОГ там не можна нічого робити. Серед присутніх був і патруль Військової служби правопорядку, який замість того, щоб забезпечити законність і правопорядок, виконував всі вказівки підполковника Кузьминця", – обурився майор ЗСУ.

В результаті військові медики і представники ВСП все ж зачинилися в кабінеті, де трапився конфлікт і нібито здійснили незаконний огляд особистих речей Ковальова.

Через дві години після виклику Ковальова до нього все-таки прибули правоохоронці, однак це була не слідчо-оперативна група, а патрульні.

Роман Ковальов

"Вислухавши мене, один з патрульних пішов, за його словами, розмовляти з підполковником Кузьминцем якого я звинуватив у грабежі, а інший, відійшовши від мене на кроків 15, подзвонив комусь і, судячи з того, що я чув, розповідав про обставини мого пограбування, супроводжуючи свою розповідь сміхом. Через хвилин п'ять розмови поліцейський поклав слухавку і, підійшовши до мене, сказав, що слідчо-оперативна група не приїде й що він візьме з мене пояснення й заяву, якщо я захочу", – написав офіцер.

Після цього, за словами Ковальова, патрульний запропонував йому написати заяву і почав диктувати нібито шаблонну шапку документа.

"І чим далі я писав, тим більше росла моя впевненість в тому, що мене намагаються обдурити. Адже в семи рядках ми виклали версію події очима поліцейського, і це мені не подобалося. А коли після цього він сказав, щоб я поставив дату й підпис зі своїм прізвищем, я зрозумів, що він навмисно обманює мене в надії на те, що я через незнання довірюся йому", – обурився Ковальов.

Після цього військовий стелефонувався зі своїм адвокатом і, отримавши консультацію, все ж написав заяву так, як сам вважав за необхідне. Документ Ковальов передав в руки правоохоронцю і зафіксував момент на відео.

Однак коли 1 березня офіцер прибув у відділення поліції для перевірки того, чи зареєстрували його заяву, то з'ясував, що замість зареєстрованого карного провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж) заяву було передано дільничному з кваліфікацією "конфлікт у військовому шпиталі".

"Підсумовуючи все написане вище, ще раз повторюся і скажу, що готовий захищати свої права вільної людини і в подальшому, поки є сили. Тому зараз я готую заяву в суд, щоб все-таки було зареєстровано крне провадження за статтею 186 КК України (грабіж). До того ж, мій адвокат готує скаргу на дії поліцейських і ще одну заяву про реєстрацію карного провадження вже проти співробітників поліції за їх дії", – резюмував Ковальов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби шпиталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.

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