Майор ЗСУ, який розкритикував Зеленського, розкрив деталі скандалу в шпиталі

Офіцер ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили догану за критику президента Володимира Зеленського, розповів нові деталі про скандал в Головному військовому шпиталі Києва.
На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що після спроби крадіжки у нього телефону подзвонив в поліцію й викликав слідчо-оперативну групу.
Однак правоохоронці першими прибули на виклик до підполковника Андрія Кузьминця, який і намагався незаконно заволодіти телефоном Ковальова (на нього записувалася розмова з лікарями шпиталю).
"Незабаром мені запропонували зайти в кабінет і забрати мої речі, які залишилися після того, як підполковник Кузьминець пограбував мене і виштовхнув з кабінету. Йшлося про мою куртку, яку я поклав на дивані в кабінеті полковника Спаської, але вона впала на підлогу в результаті дій підполковника Кузьминця. Я відмовився і попередив усіх присутніх, що цей кабінет – місце скоєння злочину і до прибуття СОГ там не можна нічого робити. Серед присутніх був і патруль Військової служби правопорядку, який замість того, щоб забезпечити законність і правопорядок, виконував всі вказівки підполковника Кузьминця", – обурився майор ЗСУ.
В результаті військові медики і представники ВСП все ж зачинилися в кабінеті, де трапився конфлікт і нібито здійснили незаконний огляд особистих речей Ковальова.
Через дві години після виклику Ковальова до нього все-таки прибули правоохоронці, однак це була не слідчо-оперативна група, а патрульні.
Роман Ковальов
"Вислухавши мене, один з патрульних пішов, за його словами, розмовляти з підполковником Кузьминцем якого я звинуватив у грабежі, а інший, відійшовши від мене на кроків 15, подзвонив комусь і, судячи з того, що я чув, розповідав про обставини мого пограбування, супроводжуючи свою розповідь сміхом. Через хвилин п'ять розмови поліцейський поклав слухавку і, підійшовши до мене, сказав, що слідчо-оперативна група не приїде й що він візьме з мене пояснення й заяву, якщо я захочу", – написав офіцер.
Після цього, за словами Ковальова, патрульний запропонував йому написати заяву і почав диктувати нібито шаблонну шапку документа.
"І чим далі я писав, тим більше росла моя впевненість в тому, що мене намагаються обдурити. Адже в семи рядках ми виклали версію події очима поліцейського, і це мені не подобалося. А коли після цього він сказав, щоб я поставив дату й підпис зі своїм прізвищем, я зрозумів, що він навмисно обманює мене в надії на те, що я через незнання довірюся йому", – обурився Ковальов.
Після цього військовий стелефонувався зі своїм адвокатом і, отримавши консультацію, все ж написав заяву так, як сам вважав за необхідне. Документ Ковальов передав в руки правоохоронцю і зафіксував момент на відео.
Однак коли 1 березня офіцер прибув у відділення поліції для перевірки того, чи зареєстрували його заяву, то з'ясував, що замість зареєстрованого карного провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж) заяву було передано дільничному з кваліфікацією "конфлікт у військовому шпиталі".
"Підсумовуючи все написане вище, ще раз повторюся і скажу, що готовий захищати свої права вільної людини і в подальшому, поки є сили. Тому зараз я готую заяву в суд, щоб все-таки було зареєстровано крне провадження за статтею 186 КК України (грабіж). До того ж, мій адвокат готує скаргу на дії поліцейських і ще одну заяву про реєстрацію карного провадження вже проти співробітників поліції за їх дії", – резюмував Ковальов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.
Виявилося, що конфлікт між ними спалахнув ще у серпні 2019 року. Тоді глава держави навіть обізвав військовослужбовця "тріплом".
Після цього Ковальов вирішив звернутися до суду, заявивши, що його обмежують у правах і свободах як громадянина.
Позов стосується порушення права на свободу слова командувачем сухопутними військами, генерал-лейтенантом Олександром Сирським.
Незабаром офіцер розповів, що після цього скандалу командування Сухопутних військ ЗСУ посилило на нього тиск.
Крім того, він опублікував документ, згідно із яким військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.
Офіцер подякував українцям за підтримку, однак зізнався, що незважаючи на це, "скандал" тільки набирає обертів, адже командування вдається до тиску не тільки на нього, а й на його побратимів.
Також Ковальов розповів, що після скандалу з доганою він потрапив у госпіталь, де медики спробували підробити дані про його самопочуття і виписали завчасно.
28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби шпиталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.
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