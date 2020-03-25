Майор ЗСУ, який посперечався із Зеленським, отримав другу догану

Майор ЗСУ роман Ковальов, який раніше отримав догану за критику президента України Володимира Зеленського, отримав ще одне подібне стягнення від свого командування.
Про це офіцер розповів на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що про нову догану його повідомили під час лікування в лікарні.
За словами Ковальова, в медустанову до нього двічі навідувався дехто майор Перевертений і вимагав написати пояснювальну за вигадане порушення (військовий нібито вчасно не доповів начальству про виписку з військового госпіталю). Однак Ковальов відмовився виконувати, на його думку, незаконну вимогу.
"25 березня цей самий майор Перевертений подзвонив мені знову і телефоном повідомив, що командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Сирський за результатами службового розслідування оголосив мені "догану"! Під час мого перебування в лікарні! На моє запитання, за що саме я отримав "догану", майор-замполіт відповів, що про це я дізнаюся з акту розслідування, коли вилікуюсь", – пише офіцер.
Роман Ковальов
"На моє запитання, чому розслідування відбулося без взяття у мене у встановленому порядку пояснень, майор відповів, що і про це я теж дізнаюся з акту розслідування. На моє запитання, хто уповноважив майора доводити мені наказ, майор відповів: "Це вже не ваша справа", – обурився Ковальов.
Він підкреслив, що згідно зі статтею 97 Дисциплінарного статуту ЗСУ, про накладення дисциплінарних стягнень військовослужбовцям може бути оголошено особисто, в письмовому наказі (розпорядженні), на нараді або перед шикуванням військовослужбовців.
"Ви навіть "догану" оголосити відповідно до Статуту не можете, натовці з партквитком компартії СРСР. В черговий раз прошу вас повернутися від стану самовпевненого самоуправства у правове поле", – підсумував Ковальов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.
Виявилося, що конфлікт між ними спалахнув ще у серпні 2019 року. Тоді глава держави навіть обізвав військовослужбовця "тріплом".
Після цього Ковальов вирішив звернутися до суду, заявивши, що його обмежують у правах і свободах як громадянина.
Позов стосується порушення права на свободу слова командувачем сухопутними військами, генерал-лейтенантом Олександром Сирським.
Незабаром офіцер розповів, що після цього скандалу командування Сухопутних військ ЗСУ посилило на нього тиск.
Крім того, він опублікував документ, згідно із яким військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.
Офіцер подякував українцям за підтримку, однак зізнався, що незважаючи на це, "скандал" тільки набирає обертів, адже командування вдається до тиску не тільки на нього, а й на його побратимів.
Також Ковальов розповів, що після скандалу з доганою він потрапив у госпіталь, де медики спробували підробити дані про його самопочуття і виписали завчасно.
28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби шпиталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.
Крім усього стало відомо, що Ковальова хочуть перевести на нижчу посаду, яка не відповідає рівню його підготовки.
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