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25 березня • оновлено в 17:39
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Майор ЗСУ, який посперечався із Зеленським, отримав другу догану

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Майор ЗСУ роман Ковальов, який раніше отримав догану за критику президента України Володимира Зеленського, отримав ще одне подібне стягнення від свого командування.

Про це офіцер розповів на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що про нову догану його повідомили під час лікування в лікарні.

За словами Ковальова, в медустанову до нього двічі навідувався дехто майор Перевертений і вимагав написати пояснювальну за вигадане порушення (військовий нібито вчасно не доповів начальству про виписку з військового госпіталю). Однак Ковальов відмовився виконувати, на його думку, незаконну вимогу.

"25 березня цей самий майор Перевертений подзвонив мені знову і телефоном повідомив, що командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Сирський за результатами службового розслідування оголосив мені "догану"! Під час мого перебування в лікарні! На моє запитання, за що саме я отримав "догану", майор-замполіт відповів, що про це я дізнаюся з акту розслідування, коли вилікуюсь", – пише офіцер.

Роман Ковальов

Роман Ковальов

"На моє запитання, чому розслідування відбулося без взяття у мене у встановленому порядку пояснень, майор відповів, що і про це я теж дізнаюся з акту розслідування. На моє запитання, хто уповноважив майора доводити мені наказ, майор відповів: "Це вже не ваша справа", – обурився Ковальов.

Він підкреслив, що згідно зі статтею 97 Дисциплінарного статуту ЗСУ, про накладення дисциплінарних стягнень військовослужбовцям може бути оголошено особисто, в письмовому наказі (розпорядженні), на нараді або перед шикуванням військовослужбовців.

"Ви навіть "догану" оголосити відповідно до Статуту не можете, натовці з партквитком компартії СРСР. В черговий раз прошу вас повернутися від стану самовпевненого самоуправства у правове поле", – підсумував Ковальов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби шпиталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Олександр Сирський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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