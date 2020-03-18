Майор ЗСУ, покараний за критику Зеленського, поскаржився на переслідування в лікарні

Майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили догану за критику президента України Володимира Зеленського, поскаржився на чергову спробу тиску з боку свого керівництва.

На своїй сторінці у Facebook він розповів про те, як протягом кількох днів до нього в лікарню приходить майор з командування Сухопутних військ, який вимагає дати пояснювальну за порушення, якого не було (щоб послухати аудіо, доскрольте сторінку до кінця).

"Майор, прізвище якого писати не буду, починаючи з 14 березня ходить до мене в лікарню, залякує лікарів і лякає хворих. Так він нібито намагається взяти з мене пояснення за наказом генерал-лейтенанта Сирського за черговим абсурдним звинуваченням. Але при цьому офіцер не зміг мені навіть роз'яснити ні сутність "правопорушення", ні мої права", – пише Ковальов.

Роман Ковальов

"Не зміг пояснити, що саме я порушив, і до того ж, прибув до мене для взяття пояснень без належних повноважень, на підставі наказу, який втратив чинність у зв'язку із закінченням термінів", – додав офіцер ЗСУ.

Судячи з запису розмови, від Ковальова зажадали написати пояснювальну за те, що він нібито вчасно не доповів про свою виписку з військового госпіталю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби шпиталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.

Крім усього стало відомо, що Ковальова хочуть перевести на нижчу посаду, яка не відповідає рівню його підготовки.

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