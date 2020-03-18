Майор ЗСУ, покараний за критику Зеленського, поскаржився на переслідування в лікарні

Майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили догану за критику президента України Володимира Зеленського, поскаржився на чергову спробу тиску з боку свого керівництва.
На своїй сторінці у Facebook він розповів про те, як протягом кількох днів до нього в лікарню приходить майор з командування Сухопутних військ, який вимагає дати пояснювальну за порушення, якого не було (щоб послухати аудіо, доскрольте сторінку до кінця).
"Майор, прізвище якого писати не буду, починаючи з 14 березня ходить до мене в лікарню, залякує лікарів і лякає хворих. Так він нібито намагається взяти з мене пояснення за наказом генерал-лейтенанта Сирського за черговим абсурдним звинуваченням. Але при цьому офіцер не зміг мені навіть роз'яснити ні сутність "правопорушення", ні мої права", – пише Ковальов.
Роман Ковальов
"Не зміг пояснити, що саме я порушив, і до того ж, прибув до мене для взяття пояснень без належних повноважень, на підставі наказу, який втратив чинність у зв'язку із закінченням термінів", – додав офіцер ЗСУ.
Судячи з запису розмови, від Ковальова зажадали написати пояснювальну за те, що він нібито вчасно не доповів про свою виписку з військового госпіталю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.
Виявилося, що конфлікт між ними спалахнув ще у серпні 2019 року. Тоді глава держави навіть обізвав військовослужбовця "тріплом".
Після цього Ковальов вирішив звернутися до суду, заявивши, що його обмежують у правах і свободах як громадянина.
Позов стосується порушення права на свободу слова командувачем сухопутними військами, генерал-лейтенантом Олександром Сирським.
Незабаром офіцер розповів, що після цього скандалу командування Сухопутних військ ЗСУ посилило на нього тиск.
Крім того, він опублікував документ, згідно із яким військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.
Офіцер подякував українцям за підтримку, однак зізнався, що незважаючи на це, "скандал" тільки набирає обертів, адже командування вдається до тиску не тільки на нього, а й на його побратимів.
Також Ковальов розповів, що після скандалу з доганою він потрапив у госпіталь, де медики спробували підробити дані про його самопочуття і виписали завчасно.
28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби шпиталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.
Крім усього стало відомо, що Ковальова хочуть перевести на нижчу посаду, яка не відповідає рівню його підготовки.
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