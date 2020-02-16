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16 лютого • оновлено в 18:56
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"Цукерка від педофіла": Майкл Щур гучно викрив Шарія. Відео

2.9т
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Комедійний ведучий Майкл Щур (Роман Вінтонів) назвав блогера Анатолія Шарія "цукеркою, яку педофіл простягає дитині".

Новий сюжет про екскандидата в нардепи вийшов на YouTube-каналі "Телебачення Торонто" в рамках програми #@)₴?$0 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ведучий заявив: для того, щоб зрозуміти, "як і для чого існує Шарій", потрібно розібратися, як працює російська пропаганда. За словами журналіста, на "першому рівні" це пропаганда "в лоб", яку транслюють, зокрема, Дмитро Кисельов, Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва.

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На "другому рівні", вважає Майкл Щур, пропаганда орієнтована на людей, які "сумніваються, але при цьому розуміють, що російське телебачення – це занадто".

"Саме для цих, зневірених у всьому і всіх, існує Шарій. Тому він і каже, що Крим незаконно окупували, але от на Донбасі не все так однозначно", – сказав ведучий. У ролику показали короткі фрагменти з відеоблогів Шарія, де він говорить про нібито громадянську війну на сході України.

Майкл Щур викрив Шарія

Майкл Щур викрив Шарія

Скрін відео

"Шарій – це класична історія про дитину, педофіла і цукерочку. Ні, Шарій не педофіл. Шарій це цукерочка, яку дитині простягає педофіл", – вважає журналіст.

У 2014 році, розповів він, Шарій став на захист російського пропагандиста Грема Філліпса. СБУ заборонила останньому в'їзд у країну.

"І це, звичайно, не сподобалося Анатолію Шарію", – зазначив Майкл Щур. Так, блогер у одному з відео за 2014 рік заявляв, що Філліпсу заборонили в'їзд за висвітлення "об'єктивної" інформації.

Грем Філліпс зриває український стяг

Грем Філліпс зриває український стяг

Скрін відео

"Іноді він може ткнути дрючком незаангажованої об'єктивності в російські фейки або в очевидні маразми. Але акцент він все одно робить на критиці саме української сторони", – висловився Майкл Щур про Шарія.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Майкл Щур в ефірі своєї програми висміяв політику глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка виступила проти одностатевих шлюбів.

Тимошенко вважає, що в Конституції України потрібно закріпити традиційну сім'ю, яку створюють лише чоловік і жінка.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Майкл Щур Анатолій Шарій
Місце
Україна
Теги
видео пропаганда
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Ох, и богата ж Украина на дeбилoв! Просто Шарий на таких придypков в суд подает, и все их выигрывает. Поскольку окромя малоправдоподобных сплетен, по фактам нет ничего. А за клевету требуется отвечать. Так что, скоро опять Шарий станет богаче благодаря очередному идиoтy.
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Ukraine The
Ukraine The
Ещё одна ssвынина будет давать опровержения после суда)
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Ukraine The, так оно же Онон..аноним. в смысле - Майкл Щур - его погоняло, никто его и не опознает....
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Майкл Щур еще скоро высмеет всех- и вас и нас и опустится еще до Петра нашего !пока его не остановили....А вот по существу Майкл ничего и не протипоставил.
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