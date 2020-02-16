"Цукерка від педофіла": Майкл Щур гучно викрив Шарія. Відео

Комедійний ведучий Майкл Щур (Роман Вінтонів) назвав блогера Анатолія Шарія "цукеркою, яку педофіл простягає дитині".

Новий сюжет про екскандидата в нардепи вийшов на YouTube-каналі "Телебачення Торонто" в рамках програми #@)₴?$0 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ведучий заявив: для того, щоб зрозуміти, "як і для чого існує Шарій", потрібно розібратися, як працює російська пропаганда. За словами журналіста, на "першому рівні" це пропаганда "в лоб", яку транслюють, зокрема, Дмитро Кисельов, Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва.

На "другому рівні", вважає Майкл Щур, пропаганда орієнтована на людей, які "сумніваються, але при цьому розуміють, що російське телебачення – це занадто".

"Саме для цих, зневірених у всьому і всіх, існує Шарій. Тому він і каже, що Крим незаконно окупували, але от на Донбасі не все так однозначно", – сказав ведучий. У ролику показали короткі фрагменти з відеоблогів Шарія, де він говорить про нібито громадянську війну на сході України.

Майкл Щур викрив Шарія Скрін відео

"Шарій – це класична історія про дитину, педофіла і цукерочку. Ні, Шарій не педофіл. Шарій це цукерочка, яку дитині простягає педофіл", – вважає журналіст.

У 2014 році, розповів він, Шарій став на захист російського пропагандиста Грема Філліпса. СБУ заборонила останньому в'їзд у країну.

"І це, звичайно, не сподобалося Анатолію Шарію", – зазначив Майкл Щур. Так, блогер у одному з відео за 2014 рік заявляв, що Філліпсу заборонили в'їзд за висвітлення "об'єктивної" інформації.

Грем Філліпс зриває український стяг Скрін відео

"Іноді він може ткнути дрючком незаангажованої об'єктивності в російські фейки або в очевидні маразми. Але акцент він все одно робить на критиці саме української сторони", – висловився Майкл Щур про Шарія.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Майкл Щур в ефірі своєї програми висміяв політику глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка виступила проти одностатевих шлюбів.

Тимошенко вважає, що в Конституції України потрібно закріпити традиційну сім'ю, яку створюють лише чоловік і жінка.

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