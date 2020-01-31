С утра в госпитале готовились к прибытию важных гостей. Вечером в травме собралось много народу и вот идут.. Я стою и тут заходят люди с камерами, затем дипломатический пул и охрана. Следом заходит Майк Помпео, Госсекретарь США, очень представительный мужчина, увидев меня подходит и протягивает руку "Hello, nice to meet you..” Мне тоже приятно, особенно от того, что политик с мировым именем самой влиятельной страны в мире, прилетел в Украину на два дня и нашёл время приехать и проведать раненых, украинских воинов!

Майк Помпео в Киевском госпитале Facebook Натальи Юсуповой

Я знаю, что Вы спросите. Нет, президента нашей страны и главнокомандующего нашей армией в госпитале не было сегодня, он вообще ещё ни разу не приходил проведать раненых бойцов!

У человека, занимающего самую важную должность в Америке, после президента, есть время на госпиталь, а у наших новых " правителей" нет!!! Стыдно и противно. И не бегал никто по коридорам и не запрещали стоять рядом обычным людям, все было быстро, спокойно и организованно.

Глядя на улыбчивого политика, гордо идущего по коридору госпиталя, поймала себя на мысли, что вот почему они так живут и гордятся своей армией и страной, потому что у них есть защита в лице достойных политиков, людей, которые всегда на страже интересов своего народа.

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