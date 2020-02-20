Российская пропаганда в Украине на годовщину расстрелов рассказывает сказки, что якобы майдановцы спровоцировали сами расстрелы на Майдане, и что бедные "беркута" были вынуждены отстреливаться от нападавших.

Напоминаю, что перестрелка на Майдане была не между идеологическими противниками. А между никем не управляемыми гражданами и хорошо управляемыми государственными служащими, правоохранителями, направленными на Майдан с огнестрельным оружием по плану Антитеррористической операции, для борьбы с террористами. С террористами, а не с палками и щитами. Напоминаю, что прежде чем майдановцы открыли ответный огонь на поражение, милиция и действовавшие совместно с милицией бандиты днем 18-го февраля застрелили и забили насмерть в Мариинском парке и на улице Институтской 8 майдановцев, кадры побоища попали в СМИ, и, совершенно очевидно, что желающих попадать в руки бандитов в форме и без формы уже не было. Милиция не была стороной конфликта на Майдане - она была обязана обеспечить правопорядок, защищать безоружных, а не убивать безоружных. Майдановцев судить не за что, потому что стрелять по милиции граждане оказались вынуждены, так как милиция сама стала представлять угрозу жизни и здоровью граждан, исполняющих свое законное конституционное право на протест. Спасибо всем Героям - всем кто пошел под пули, и всем кто открыл ответный огонь по правонарушителям в форме.

В эти дни милиция наплевала на закон о милиции и получила по заслугам, а в более развитом гражданском обществе стреляли бы гораздо большее число людей - и гораздо точней. Для адвокатов януковича и "беркута", которые не привыкли читать закон, цитирую:

"Стаття 12 Закону України "Про міліцію" в редакції від 2 лютого 2014-го року -

Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

У разі неможливості уникнути застосування сили вона не

повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. При завданні

шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.

Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних

засобів, вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві.

Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Стаття 15. Застосування вогнепальної зброї

Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи".

Эту фотографию сделал один из волонтеров Майдана Владимир Мельничук в январе 2014-го. А 20 февраля он стал последним Герой Небесной сотни, его застрелил "Беркут" на площадке перед Октябрьским дворцом с дистанции примерно в 300 метров, когда он уже после завершения расстрелов пришел сделать еще один репортаж и шел навстречу друзьям...

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