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''Майдан зірве вибори'': мольфарка передбачила Україні важкий рік

31.7тЧитати матеріал російською

У 2019 Україні доведеться пережити ще один Майдан. А мир в країні настане через два роки.

Про це розповіла журналістам мольфарка Ольга, якій дар передав відомий в Карпатах провісник Гой (Андрій Атаманюк), передає ТСН.

"Буде ще Майдан, але не буде довго метушня ця. Протести будуть проходити інакше, але теж з кров'ю. Будуть вже вибори, їх перервуть. Майдан далі буде. Будуть багато разів зривати", — сказала мольфарка.

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За її словами, до другого туру вийдуть чоловік і жінка.

"Війна буде два роки, але закінчиться все добре. Через два роки розпочнеться краще життя у нас в Україні", — додала Ольга.

За її словами, Крим поки не повернеться в Україну, але це можливо потім, через багато років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше карпатські мольфари передбачили, що в 2019 році Україна чекає перемир'я з Росією, а війна закінчиться вже в найближчі два роки.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіВибори президента України 2019
Місце
Україна
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
само слово "майдан"у нормальных людей вызывает рвотный рефлекс.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Я бы эту хрень,не писал. Но для "Обозревателя" это почти новина №1!
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Марченко Юра
Марченко Юра
Как это русские люди в Крыму вернутся в Украину с какого это бодуна ,что бы их и их детей мове обучали никому не нужной и язык выкручивали
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