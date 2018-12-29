''Майдан зірве вибори'': мольфарка передбачила Україні важкий рік

У 2019 Україні доведеться пережити ще один Майдан. А мир в країні настане через два роки.

Про це розповіла журналістам мольфарка Ольга, якій дар передав відомий в Карпатах провісник Гой (Андрій Атаманюк), передає ТСН.

"Буде ще Майдан, але не буде довго метушня ця. Протести будуть проходити інакше, але теж з кров'ю. Будуть вже вибори, їх перервуть. Майдан далі буде. Будуть багато разів зривати", — сказала мольфарка.

За її словами, до другого туру вийдуть чоловік і жінка.

"Війна буде два роки, але закінчиться все добре. Через два роки розпочнеться краще життя у нас в Україні", — додала Ольга.

За її словами, Крим поки не повернеться в Україну, але це можливо потім, через багато років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше карпатські мольфари передбачили, що в 2019 році Україна чекає перемир'я з Росією, а війна закінчиться вже в найближчі два роки.