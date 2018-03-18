В день выборов Путина и в четвертую годовщину аннексии Крыма вывешены лозунги протеста против оккупации Крыма.
Лозунги на украинском.
Написаны на украинских флагах.
Патриотизм, борьба с внешним врагом, наверное, авторы считают, что украинский перевод дурацкого российского лозунга "спасибо деду за победу" это типа ужасно смешно.
Но прочтение здесь есть и другое...
В день выборов Путина на Майдане поставлена декорация, чтобы перегородить площадь перед оппозиционным митингом.
Машину со звуком для митинга угнали.
Накануне в одну из крупнейших легальных компаний "Новая почта" пришла с обыском прокуратура.
Российские лозунги на украинском языке в такой декорации выглядят как юмор - но только это смех не только над РФ, но и над Украиной.
Майдан - это символ борьбы не против слов Путина, а против идей Путина.
Мне понятны все риски проведения митинга на фоне начавшейся избирательной кампании. Понятно, что будут самые жесткие высказывания против власти. Понятно, что любая публичная деятельность в стране, где народный депутат ходит с ПТСР, пистолетом, гранатами и угрожает их применить в парламенте, и этому многие аплодируют, это большой риск.
Но риски таковы:
Первый - проводить митинги в стране, воюющей с диктатором Путиным.
Второй - не проводить митинги в стране, воюющей с диктатором Путиным за демократию и свободу.
И второй риск гораздо выше для нашего неокрепшего государства.
Потому что протестные оппозиционные настроения в обществе существуют, и это факт.
Потому что партийная система у нас в зачаточном состоянии и только митинги и публичные акции являются показателем дееспособности партий.
Потому что есть чему возмущаться - например, власти производят атаки на бизнес, и возмутительный пример с "Новой почтой" тому наглядное подтверждение.
Потому что у власти возникает абсурдное усердие подменять политические проблемы решать полицейскими мерами.
Поэтому митинги были и будут. И единственный способ, чтобы они проходили в полном порядке - это не пытаться их срывать и блокировать, а обеспечивать безопасность.
Вот почему лозунги, вывешенные на Майдане звучат по-российски даже в украинском переводе. Единственный способ для Порошенко выступить против Путина - это не повторять Путина. Потому что никакие декорации никогда не изменят суть.
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