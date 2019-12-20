Майбутня міць ЗСУ: в Україні провели масштабні випробування броньовиків

У Кременчуці на єдиному в Україні випробувально-демонстраційному полігоні "АвтоКрАЗ" пройшли офіційні порівняльні випробування нових і модернізованих зразків автомобільної та бронетанкової техніки.

Як зазначив організатор, якими виступив Генеральний штаб ЗСУ, захід провозиться для визначення зразків техніки, яку згодом закуповуватимуть для потреб української армії. Про це повідомляє офіційний сайт компанії "АвтоКрАЗ".

До участі були запрошені всі українські виробники військової техніки. Водночас фактично зразки своєї продукції надали лише три підприємства.

В Україні провели масштабні випробування броньовиків autokraz.com.ua

Так, об’єктами демонстраційного показу у перший день випробувань стали спеціалізований броньований автомобіль "Варта" від ТОВ "Українська бронетехніка", бойова броньована машина "Дозор-Б" від Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. А. А. Морозова та модернізований україно-польський бронеавтомобіль Oncilla від ТОВ "Науково-виробнича компанія "ВК Система".

У Кременчуці пройшов демонстраційний показ автотехніки для ЗСУ autokraz.com.ua

На початковому етапі зокрема відбулася демонстрація окремих технічних характеристик зразків, всі авто пройшли контрольне зважування, з результатами якого були дозавантажені до заявленої виробниками повної маси.

У Кременчуці пройшов демонстраційний показ автотехніки для ЗСУ autokraz.com.ua

Зазначається, що під час випробувань демонстраційним зразкам потрібно було подолати низку перешкод.

Як зауважив директор компанії "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма, найкраще серед усіх показала себе техніка "Варти", яка подолала всі перешкоди без зауважень і вкотре довела заявлені показники прохідності та тактико-технічні характеристики.

У Кременчуці пройшов демонстраційний показ автотехніки для ЗСУ autokraz.com.ua

У Кременчуці пройшов демонстраційний показ автотехніки для ЗСУ autokraz.com.ua

"Було б дуже цікаво спостерігати за змаганнями більшої кількості зразків, і тому дуже жаль, що інші компанії-виробники відмовились від участі у демонстраційному показі. Таким кроком вони фактично підтвердили свою неспроможність конкурувати на рівних", – зізнався він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві відбувся фінальний етап національного проєкту "200 швидких для України". 30 унікальних спецавтомобілів на базі позашляховика Тойота Ленд Крузер, обладнані за останнім словом медичної техніки, вирушили рятувати життя у важкодоступних і віддалених регіонах України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся