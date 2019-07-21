"Махрова українофобія в парламенті!" Ведучий жорстко розгромив вибір українців

Ведучий і журналіст Остап Дроздов розкритикував вибір українців на парламентських виборах 21 липня.

В ефірі "Право на владу" він назвав українців "плебеями", які нібито безвідповідально підійшли до виборів і абсолютно не розбираються в політичних питаннях держави.

За словами Дроздова, "в парламент потрапила махрова українофобія", причиною чого нібито стали "примітивні речі", які пропонувалися українцям з боку кандидатів. Судячи з контексту, в першу чергу він мав на увазі партію "Слуга народу", що набрала близько 44% голосів.

"В Україну прийшла мода на дилетантство, загравання з дуже примітивними запитами суспільства, потурання на "яка різниця" і так далі. Громадянина переміг плебей, якого ростили 28 років", - заявив журналіст.

Остап Дроздов скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський назвав майбутнього прем'єр-міністра, заявивши, що його вибір не сподобається багатьом політикам, які планували зайняти це крісло.

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