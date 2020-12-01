Магнітні бурі в грудні 2020: коли найнебезпечніші дні

Єдина магнітна буря в грудні 2020 року очікується в суботу, 19 грудня. Крім того, передбачається кілька невеликих коливань магнітосфери.

Так, за прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, незначний сплеск магнітної активності очікується в середу, 2 грудня. Активність його буде невисокою, але може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Сплеск магнітної активності очікується в середу, 2 грудня tesis.lebedev.ru

У п'ятницю, 18 грудня, фахівці прогнозують другий сплеск, за яким 19 грудня відбудеться магнітна буря рівня G1 (слабка буря).

Чим небезпечна магнітна буря 19 грудня

Хвилювання магнітного поля Землі цього дня може вплинути на роботу систем зв'язку, поведінку тварин, стан метеочутливих людей, гіпертоніків та гіпотоніків, людей похилого віку і тих, хто має хронічні захворювання.

У період магнітних бур люди можуть скаржитися на головний біль, перепади тиску, аритмію, шум у вухах.

19 грудня очікується магнітна буря рівня G1 tesis.lebedev.ru

Як захиститися від впливу магнітних бур

Щоб пом'якшити вплив коливань магнітного поля на організм, бажано в цей період відмовитися від кави, алкоголю, куріння, гострої, солоної та жирної їжі, унеможливити стресові ситуації.

Рекомендується більше бувати на свіжому повітрі (але не на відкритому сонці), спати не менш ніж 8 годин на добу, пити достатньо рідини (не менш ніж 2 л в день), зокрема трав'яні чаї, робити зарядку, дихальну гімнастику, приймати контрастний душ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2020 року Сатурн і Юпітер зійдуться рекордно близько з часів середньовіччя.