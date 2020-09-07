Магнітні бурі у вересні: з'явився детальний прогноз
Практично протягом усього вересня магнітні бурі не турбуватимуть Землю. Однак в кінці місяця людям все ж доведеться зіткнутися з цим явищем.
Про це йдеться в прогнозі на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця. Відзначається, що магнітна буря накриє нашу планету 27 вересня. Їй буде присвоєно рівень G1 (слабка буря).
Крім того 25,26 і 28 вересня у магнітосфері Землі спостерігатимуться коливання. Вони характерні для днів, які передують магнітній бурі та настають одразу після неї.
У найближчі ж три дні, з 7 по 9 вересня, магнітосфера нашої планети буде спокійною і без будь-яких завихрень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в період магнітних бур слід бути особливо обачними людям з підвищеною метеозалежністю, гіпертонікам і тим, хто має проблеми з серцево-судинною системою.
Через коливання в магнітосфері навіть у здорових людей може розболітися голова, з'явитися втома і нездужання, а також погіршитися настрій без видимої причини.
Для того, щоб не потрапити під негативний вплив цього космічного явища, лікарі радять дотримуватися 11 простих рекомендацій.