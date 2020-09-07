Магнітні бурі у вересні: з'явився детальний прогноз

Практично протягом усього вересня магнітні бурі не турбуватимуть Землю. Однак в кінці місяця людям все ж доведеться зіткнутися з цим явищем.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця. Відзначається, що магнітна буря накриє нашу планету 27 вересня. Їй буде присвоєно рівень G1 (слабка буря).

Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня. Скріншот сторінки

Крім того 25,26 і 28 вересня у магнітосфері Землі спостерігатимуться коливання. Вони характерні для днів, які передують магнітній бурі та настають одразу після неї.

У найближчі ж три дні, з 7 по 9 вересня, магнітосфера нашої планети буде спокійною і без будь-яких завихрень.

Магнітна буря накриє Землю 27 вересня. Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL: