Магнітні бурі у вересні: з'явився детальний прогноз

Практично протягом усього вересня магнітні бурі не турбуватимуть Землю. Однак в кінці місяця людям все ж доведеться зіткнутися з цим явищем.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця. Відзначається, що магнітна буря накриє нашу планету 27 вересня. Їй буде присвоєно рівень G1 (слабка буря).

Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня. Скріншот сторінки

Крім того 25,26 і 28 вересня у магнітосфері Землі спостерігатимуться коливання. Вони характерні для днів, які передують магнітній бурі та настають одразу після неї.

У найближчі ж три дні, з 7 по 9 вересня, магнітосфера нашої планети буде спокійною і без будь-яких завихрень.

Магнітна буря накриє Землю 27 вересня. Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в період магнітних бур слід бути особливо обачними людям з підвищеною метеозалежністю, гіпертонікам і тим, хто має проблеми з серцево-судинною системою.

Через коливання в магнітосфері навіть у здорових людей може розболітися голова, з'явитися втома і нездужання, а також погіршитися настрій без видимої причини.

Для того, щоб не потрапити під негативний вплив цього космічного явища, лікарі радять дотримуватися 11 простих рекомендацій.

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