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3 січня • оновлено в 21:24
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У січні Україну накриють магнітні бурі: як врятуватися в небезпечні дні

1.8т
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У січні на українців чекають відразу кілька сильних магнітних бурь, які можуть вплинути на здоров'я.

За даними Фактів ICTV, коливання нагрянуть чотири рази. Всі спалахи на сонці відбудуться в першій половині місяця.

Так, перші коливання прогнозували відразу після Нового року – 1 і 2 січня. Далі бурі очікуються 6 і 10 січня. Відзначається, що магнітні бурі в січні 2020 року не будуть екстремальними, але метеозалежні люди зможуть їх відчути.

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Магнітні бурі в Україні: з'явився точний прогноз

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця, ситуація дещо відрізняється: найсильніші бурі прогнозують на 14 і 15 січня.

У січні Україну накриють магнітні бурі: як врятуватися в небезпечні дні

Скріншот

Як уберегтися

У період проходження магнітних коливань і бурь слід відкласти складні справи, відмовитися від важкої фізичної роботи. Якщо є хронічні захворювання, то не варто забувати про прийом прописаних ліків.

Лікарі рекомендують також стежити за харчуванням: включити в раціон рибу, бобові, горіхи і свіжовичавлені соки.

За їхніми порадами, не варто нехтувати обідньою перервою і сном у дні магнітних бурь.

У січні Україну накриють магнітні бурі

У січні Україну накриють магнітні бурі

bagnet.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький повідомив про те, що в 2020 році сонячна активність почне зростати.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Магнітна буря
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"В январе Украину накроют магнитные бури: как спастись "? а шо сделается ш у м е р а м, у них кастрюлька в верхней части, а нижнюю защишают кружевные трусики!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Вегера Вячеслав, девочка! так мне чего волноватся? армагедон готовят для таких как ты, потомков морекопателей!!!
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Петренко Амадеус, тебе никакая внешняя защита не поможет ибо причина внутри : православие головного мозга с метастазами в анус.. Не лечиться, покупай гроб и килограмм свечей для того, чтобы оттянуть конец!!! ))))
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