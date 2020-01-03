У січні Україну накриють магнітні бурі: як врятуватися в небезпечні дні

У січні на українців чекають відразу кілька сильних магнітних бурь, які можуть вплинути на здоров'я.

За даними Фактів ICTV, коливання нагрянуть чотири рази. Всі спалахи на сонці відбудуться в першій половині місяця.

Так, перші коливання прогнозували відразу після Нового року – 1 і 2 січня. Далі бурі очікуються 6 і 10 січня. Відзначається, що магнітні бурі в січні 2020 року не будуть екстремальними, але метеозалежні люди зможуть їх відчути.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця, ситуація дещо відрізняється: найсильніші бурі прогнозують на 14 і 15 січня.

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Як уберегтися

У період проходження магнітних коливань і бурь слід відкласти складні справи, відмовитися від важкої фізичної роботи. Якщо є хронічні захворювання, то не варто забувати про прийом прописаних ліків.

Лікарі рекомендують також стежити за харчуванням: включити в раціон рибу, бобові, горіхи і свіжовичавлені соки.

За їхніми порадами, не варто нехтувати обідньою перервою і сном у дні магнітних бурь.

У січні Україну накриють магнітні бурі bagnet.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький повідомив про те, що в 2020 році сонячна активність почне зростати.

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