Магнітні бурі у березні: астрологи різко змінили прогноз

Українців 27 і 28 березня очікують магнітні бурі першого рівня G1. Астрономи змінили свої прогнози, які стосувалися 11 березня.

Так, у понеділок також очікувалася магнітна буря, але потім експерти уточнили, що все обмежиться лише магнітним збудженням. Дані доступні на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

26 і 29 березня також буде неспокійно, але до бурі знову ж таки не дійде.

Відомо, що метеоудар першого рівня G1 може вплинути на самопочуття людей, які страждають на серцево-судинні захворювання.

Тому люди, які чутливі до змін в атмосфері, відчують їхній вплив. Може виникнути головний біль, порушитися робота серцево-судинної системи. Особливо небезпечні ці періоди для людей із хронічними захворюваннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у період магнітних бур ризики для здоров'я людей значно підвищуються. Особливо вразливі у ці дні центральна нервова і серцево-судинна системи.

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