Магнітні бурі накриють Землю в серпні 2020: як захиститися
Магнітні бурі у серпні 2020 року, згідно з прогнозом фахівців, очікуються 1, 9, 10, 27 і 28 числа. Так, саме влітку Сонце проявляє найбільшу активність.
Як захистити організм від негативного впливу і в які дні слід бути особливо обережними, розповідає OBOZREVATEL.
Прогноз магнітних бурь на серпень 2020 року
Серпень почнеться з серйозної магнітної бурі, яка відбудеться 1 числа.
Крім того, невеликі і середні магнітні сплески можливі 2, 3, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 27, 28 і 29 серпня.
Як магнітні бурі впливають на метеозалежних людей?
У метеозалежних людей в період магнітних бур можуть спостерігатися такі симптоми:
головні болі, мігрень;
скачки тиску;
занепад сил, втома;
порушення в роботі серцево-судинної системи;
біль у суглобах;
депресія, нестабільний емоційний стан;
безсоння, порушення сну.
Як захиститися від магнітних бур
Щоб не потрапити під негативний вплив магнітних бур, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів, таких як:
8-годинний здоровий сон;
часті прогулянки, але не на відкритому сонці;
виконання ранкової зарядки: це покращує кровообіг, знімає стрес;
контрастний душ;
пити не менше двох літрів води на день;
пити трав'яний чай;
не пити кави;
не їсти гостру та жирну їжу;
робити дихальну гімнастику;
виключити стресові ситуації;
відмовитися від куріння і алкоголю.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли та скільки буде вихідних у серпні 2020 року.