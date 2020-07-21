Магнітні бурі накриють Землю в серпні 2020: як захиститися

Магнітні бурі у серпні 2020 року, згідно з прогнозом фахівців, очікуються 1, 9, 10, 27 і 28 числа. Так, саме влітку Сонце проявляє найбільшу активність.

Як захистити організм від негативного впливу і в які дні слід бути особливо обережними, розповідає OBOZREVATEL.

Прогноз магнітних бурь на серпень 2020 року

Серпень почнеться з серйозної магнітної бурі, яка відбудеться 1 числа.

Крім того, невеликі і середні магнітні сплески можливі 2, 3, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 27, 28 і 29 серпня.

Серпня почнеться з серйозною магнітної бурі unsplash.com

Як магнітні бурі впливають на метеозалежних людей?

У метеозалежних людей в період магнітних бур можуть спостерігатися такі симптоми:

головні болі, мігрень;

скачки тиску;

занепад сил, втома;

порушення в роботі серцево-судинної системи;

біль у суглобах;

депресія, нестабільний емоційний стан;

безсоння, порушення сну.

Щоб захиститися від магнітної бурі, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів unsplash.com

Як захиститися від магнітних бур

Щоб не потрапити під негативний вплив магнітних бур, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів, таких як:

8-годинний здоровий сон;

часті прогулянки, але не на відкритому сонці;

виконання ранкової зарядки: це покращує кровообіг, знімає стрес;

контрастний душ;

пити не менше двох літрів води на день;

пити трав'яний чай;

не пити кави;

не їсти гостру та жирну їжу;

робити дихальну гімнастику;

виключити стресові ситуації;

відмовитися від куріння і алкоголю.

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