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30 березня • оновлено в 17:45
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Микола Букатар
Микола Букатар
Майстер оздоровчих практик: лікування хребта і суглобів. Даосська йога. Мануальна терапія Всі статті автора

Магическая точка долголетия на теле человека

2.7т
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Точка долголетия от 100 болезней.

Немногие знают про магическую точку долголетия, воздействуя на которую вы способны повернуть свои биологические часы вспять.

Называется она Цзу-Сань-Ли.

Основной функцией этой точки является поддержание и восполнение энергии всего организма. Её неслучайно называют "точкой от ста болезней". Она контролирует работу очень многих органов, особенно желудка и селезенки, так как принадлежит энергетическому меридиану желудка.

Цзу-Сань-Ли E.36 является важной общеукрепляющей и профилактической точкой.

Точку Цзу-Сань-Ли используют для:

- регулирования иммунной системы

- регуляции пищеварения

- регуляции кровяного давления

- подавления воспалительных процессов различного происхождения

Как найти точку?

Местонахождение точки будет в трех цунях ниже колена.

Цунь - это единица измерения, которая равна ширине большого пальца руки. 3 цуня приблизительно равны ширине всех четырех пальцев кроме большого. Положите ладонь на колено. Под четвертым пальцем вы почувствуете углубление между костями.

Важные детали:

- Воздействовать на точку долголетия можно утром.

- Лучшее время воздействия с 7 до 9 утра.

- Массаж проводить по часовой стрелке попеременно для каждой ноги по 1 минуте.

Для большего эффекта советую сочетать с системой упражнений Даосских практик, это укрепляет здоровье и наполняет энергией. Все упражнения выполняются таким образом, чтобы стимулировать меридианы человеческого тела, а точечный массаж - один из методов продления молодости и долголетия.

Будьте здоровы!

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