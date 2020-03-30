Точка долголетия от 100 болезней.
Немногие знают про магическую точку долголетия, воздействуя на которую вы способны повернуть свои биологические часы вспять.
Называется она Цзу-Сань-Ли.
Основной функцией этой точки является поддержание и восполнение энергии всего организма. Её неслучайно называют "точкой от ста болезней". Она контролирует работу очень многих органов, особенно желудка и селезенки, так как принадлежит энергетическому меридиану желудка.
Цзу-Сань-Ли E.36 является важной общеукрепляющей и профилактической точкой.
Точку Цзу-Сань-Ли используют для:
- регулирования иммунной системы
- регуляции пищеварения
- регуляции кровяного давления
- подавления воспалительных процессов различного происхождения
Как найти точку?
Местонахождение точки будет в трех цунях ниже колена.
Цунь - это единица измерения, которая равна ширине большого пальца руки. 3 цуня приблизительно равны ширине всех четырех пальцев кроме большого. Положите ладонь на колено. Под четвертым пальцем вы почувствуете углубление между костями.
Важные детали:
- Воздействовать на точку долголетия можно утром.
- Лучшее время воздействия с 7 до 9 утра.
- Массаж проводить по часовой стрелке попеременно для каждой ноги по 1 минуте.
Для большего эффекта советую сочетать с системой упражнений Даосских практик, это укрепляет здоровье и наполняет энергией. Все упражнения выполняются таким образом, чтобы стимулировать меридианы человеческого тела, а точечный массаж - один из методов продления молодости и долголетия.
Будьте здоровы!
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