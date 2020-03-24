Магазини EVA мають право працювати в умовах карантину. Заява компанії

Останнім часом деякі місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на жаль почали вільно тлумачити рішення Уряду України, а саме Постанову Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами і доповненнями від 16.03.2020 №215) та видавати приписи про закриття магазинів, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, що фактично не тільки не сприяє запобіганню поширенню в регіонах коронавірусної інфекції, а й не відповідає нормам діючого законодавства.

Враховуючи надзвичайну серйозність ситуації та реагуючи на такі дії окремих місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прес-служба Лінії магазинів EVA уповноважена зробити цю заяву.

"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширення на території Україна гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами від 16.03.2020 №215) з 12.03.2020 по 03.04.2020 на усій території України установлено карантин.

Підпунктом 3 пункту 2 цієї Постанови запроваджено заборону на роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення.

Водночас для забезпечення життєдіяльності міст та інших населених пунктів країни, створення громадянам умов для протидії поширенню коронавірусної інфекції, в тексті зазначеної постанови зроблено виняток для деяких груп суб’єктів господарювання.

До цих груп, зокрема, належать суб’єкти господарювання, які займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування, пальним, засобами гігієни , лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, здійснюють провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельну діяльність і діяльність з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

Відповідно до видів діяльності 47.19 та 47.75 Лінія магазинів EVA здійснює роздрібну торгівлю засобами гігієни, дезінфікуючими засобами, різноманітними засобами прибирання для дому та обробки будь-яких поверхонь, засобами першої потреби по догляду та гігієни дітей, мам та майбутніх мам, засобами гігієни полості рота, а також багатьма іншими засобами, які дозволяють дотримуватись не тільки особистої гігієни, але й виконувати усі приписи Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо запобігання поширення коронавірусу.

Розуміючи усю повноту відповідальності за протидію поширенню коронавірусної інфекції, збереження здоров’я покупців та свого власного здоров’я персонал Лінії магазинів EVA суворо дотримується усіх противоепідемічних заходів.

Перед початком робочого дня в усіх магазинах EVA здійснюється температурний скринінг, усі працівники у яких виявлено підвищення температури вище 36,9 градусів та/або ознаки респіраторних захворювань негайно відправляються на самоізоляцію для виклику лікаря. В усіх магазинах EVA, які розташовані в адміністративно-територіальних одиницях України, персонал працює у захисних масках та рукавичках, щогодини проводиться дезінфекція усіх приміщень дезінфікуючими засобами.

Для запобігання можливості поширення коронавірусної інфекції вилучено усі тестери та понюшки, суворо дотримується обмеження щодо одночасного знаходження у приміщеннях магазинів кількості осіб, розрахованих за відповідним калькулятором та методикою в залежності від площі торговельного об’єкту, запропонованою органом місцевої влади, але у будь-якому випадку - не більше 10 осіб. Додатково, для посилення протиепідемічних заходів та створення умов для безпечних покупок в Лінії магазинів EVA встановлено захисні екрани між касиром та покупцями.

Всі ці заходи свідчать, що Лінія магазинів EVA працює на цілком законних підставах, а Керівництво відповідально ставиться до виконання рішення Уряду України щодо запобігання поширення COVID-19 і тому створює всі необхідні умови для забезпечення громадян засобами гігієни.

Лінія магазинів EVA сподівається, що дії органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні будуть здійснюватися виключно у правовому полі при суворому дотриманні норм діючого законодавства України".

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