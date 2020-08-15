Магазин у Нових Санжарах оскандалився порушенням карантину з "багаторазовою" маскою

Дар'я Дурова Суспільство 01:51, 16.08.2020 Оновлено: 01:54, 16.08.2020

Один з магазинів Нових Санжар Полтавської області, де раніше закидали камінням автобус із прибулими на обсервацію з Китаю, пропонував клієнтам користуватися однією й тією ж "черговою" маскою.

Таким чином магазин намагався створити видимість дотримання правил карантину. Як розповіла у Facebook журналістка Ірина Земляна, одна багаторазова маска висить на гачку в приміщенні магазину.

За словами жінки, охоронці передають її відвідувачам, які прийшли закуповуватися, не взявши свою маску.

Земляна повідомила, що такий інцидент вона побачила в магазині відомої торгової мережі.

Скриншот поста

Користувачів мережі обурив і насмішив інцидент. "І це в Нових Санжарах", "Клієнтоорієнтованість", "Фу", "Такого ще не бачила", – пишуть у коментарях.

Коментарі користувачів
Коментарі користувачів
Коментарі користувачів
Коментарі користувачів
Коментарі користувачів
Коментарі користувачів
Коментарі користувачів
Коментарі користувачів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Лукашенко заявив про загрозу для Союзної держави і вирішив підключити Путіна

Україна третій день поспіль б'є антирекорд щодо заражених COVID-19: статистика на 15 серпня

Два місяці до виборів: голова ЦВК заявив про тиск з Офісу президента

Момент вбивства активіста Тарайковского в Мінську потрапив на відео

Лукашенко про розмову з Путіним: Росія допоможе за першим запитом