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6 листопада • оновлено в 18:04
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"Маєте честь боронити Україну!" Порошенко звернувся до учнів звільненого від окупантів ліцею

1.7т Читати матеріал російською

П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею у Кремінній, який був окупований російськими найманцями Луганська.

Він нагадав про те, як вперше побував у ліцеї невдовзі після евакуації навчального закладу з окупованого терористами міста (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

"Коли ми вперше побачилися – це були непрості часи в жовтні 15-го року. Через декілька тижнів після того, як ліцей, який переїхав з Луганська, відкрив свої двері для перших ліцеїстів. Не було нічого – голі стіни, відсутність вікон, відсутність навчальних посібників. Але була велика любов до України і віра в нашу державу", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

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Він зазначив, що дуже швидко відновлений ліцей став осередком суспільного життя у Кремінній.

Політик також наголосив, що саме на плацу ліцею у Кремінній вперше прозвучало нове військове вітання "Слава Україні! – Героям слава!", після чого президент ініціював законодавче закріплення нового офіційного вітання. Це рішення підтримав український парламент, і нове вітання внесли у військові статути.

"Це починалося тут, у Кремінній – і ви були учасниками цієї історичної події. Мені дуже приємно чути, що майже 90 відсотків ваших відпускників йдуть у вищі навчальні заклади Міністерства оборони та інших силових структур Коли ви обираєте для себе професію боронити рідну землю свідомо – ви вже знаєте, що це таке. За ці 5 років Україна пройшла героїчний шлях. Створила нову армію, виховала нові кадри, значно підвищила престиж військової служби. І сьогодні Українська Армія – найбільш шанована державна інституція.

Ви зробили правильний вибір. Ви маєте високу честь – боронити Українську державу. Свою безпеку вам довірив найкращий у світі український народ. Саме тому я сьогодні тут разом з членами моєї команди", – зазначив Порошенко.

Він наголосив на тому, що громадянам треба об’єднатися, щоб Україна була сильною державою, адже ніхто не хоче миру більше, ніж український народ, і ніхто не хоче звільнення нашої землі так, як цього хочемо ми.

"Маєте честь боронити Україну!" Порошенко звернувся до учнів звільненого від окупантів ліцею

Facebook \ Петро Порошенко

"Маєте честь боронити Україну!" Порошенко звернувся до учнів звільненого від окупантів ліцею

Facebook \ Петро Порошенко

"Маєте честь боронити Україну!" Порошенко звернувся до учнів звільненого від окупантів ліцею

Facebook \ Петро Порошенко

"Маєте честь боронити Україну!" Порошенко звернувся до учнів звільненого від окупантів ліцею

Facebook \ Петро Порошенко

"Маєте честь боронити Україну!" Порошенко звернувся до учнів звільненого від окупантів ліцею

Facebook \ Петро Порошенко

"Маєте честь боронити Україну!" Порошенко звернувся до учнів звільненого від окупантів ліцею

Facebook \ Петро Порошенко

Як писав OBOZREVATEL, 5-ий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав Раду об’єднатися заради НАТО.

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Петро Порошенко
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Как с протянутой рукой попрошайничать научил?)))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Результаты деятельности Порошенко ужасны! Украина в стагнации. При нынешних темпах роста ВВП уровня 2013 года страна достигнет 31-32 году. Внешний долг Украины 79 млрд дол, а ВВП в 2018 году 98 млрд. Каждый год Украина теряет 1 млн. населения. Заробитчан уже более 7 млн., а Пенсионный Фонд имеет 32% дефицит. Уровень инфляции 13%. Уровень обьёма промышленного производства составляет 57% от обьёма 2013 года!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Kuksov Micha, зато "независимые" (от мозга)
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Вы убивайте, а мы поворуем
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