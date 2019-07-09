"Маємо спільного ворога!" Україна проведе телеміст із Грузією: обговорять Росію

Український "24 канал" планує провести телеміст із грузинським телеканалом "Руставі-2".
Він відбудеться найближчим часом, проте точна дата поки не узгоджена. Темою обговорення стане Росія, від агресії якої постраждали обидві держави, передає 24tv.
З української сторони участь візьмуть відомі журналісти й експерти, однак задати питання буде можливість також у глядачів.
"Ми будемо говорити із тими, кого поважаємо, із ким маємо спільні проблеми і спільного ворога. Ми будемо говорити із тими, хто нас розуміє. І йдеться тут не про мову спілкування, це не проблема – із нашими грузинськими колегами ми будемо спілкуватися російською в прямому ефірі. Мова про розуміння спільних цінностей і бачення майбутнього!" – йдеться в повідомленні.
Прапори України і Грузії, ілюстрація
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канал Віктора Медведчука захотів провести телеміст із пропагандистами Кремля. Однак у результаті гучного протесту українців діалог з росіянами був скасований.
Грузинський телеканал "Руставі-2" нещодавно також потрапив у скандал після того, як ведучий Георгій Габунія жорстко обматюкав главу РФ Володимира Путіна в прямому ефірі.
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