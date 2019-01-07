МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Маємо претензію!'' Філарет оголосив про наступний крок після Томосу

13.9тЧитати матеріал російською

Православну Церкву України в майбутньому визнають патріархатом і розколу у світовому православ'ї не буде.

Таке переконання висловив почесний патріарх Православної Церкви України Філарет. "Поки що нас визнали як митрополію, і ми з цим згодні. Хоча ми 25 років були патріархатом, але зараз погодилися на те, що ми – митрополія, але митрополія для всього православ'я. Ми маємо претензію на патріархат бо ми – велика церква. У нас є надія, що Українську Церкву з часом константинопольський Вселенський патріарх визнає і патріархатом. Це – майбутнє, але це буде", – цитує його словами " Укрінформ ".

Відзначається, що з отриманням Томосу про автокефалію української церкви велика частина православних церков увійде у спілкування з нею.

Новини
''Москва 400 років без Томосу'': екс-президент України поставив на місце пропагандистів РФ

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

Крим.Реаліі

"Частина помісних церков, а також російська церква, Антіохійська церква і деякі інші не ввійдуть у спілкування з українською церквою, але це – тимчасово. Поступово все увійде в молитовне єднання і зі Вселенським патріархом, і з українською церквою. У тому числі і російська, тому що іншого шляху немає. Раз ми православні, то повинні триматися єдності", – підкреслив Філерет.

Патріарх також заявив, що російська церква сама може опинитися у розколі.

"Вона вже відокремилася, і тому вже російська церква не така велика, якою вона була. А раз вона невелика, то вона і впливу не матиме, змушена буде під тиском і єпископів, і віруючих, і духовенства шукати єдності з усім православ'ям", – запевнив патріарх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня Православна церква України остаточно стала незалежною, отримавши від Константинополя Томос про автокефалію. Документ уже привезли до Києва.

Раніше російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров уже розкрив нелегітимність РПЦ, давши раду патріарху Кирилу.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
6
16
Смішно
23
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Поздно дырку закрывать, коль ножки раздвинули
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
andrei andrei
andrei andrei
Филя, все претензии - в городскую баню!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ощущение что над украинцами проводят какой то чудовищный психотропный эксперимент по потере человеческого облика.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Стук Кастрюль, учитывая прошлую историю хохлов либо изначально человеческого облика не существовало, либо эксперимент длится очень давно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги