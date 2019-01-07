''Маємо претензію!'' Філарет оголосив про наступний крок після Томосу

Православну Церкву України в майбутньому визнають патріархатом і розколу у світовому православ'ї не буде.

Таке переконання висловив почесний патріарх Православної Церкви України Філарет. "Поки що нас визнали як митрополію, і ми з цим згодні. Хоча ми 25 років були патріархатом, але зараз погодилися на те, що ми – митрополія, але митрополія для всього православ'я. Ми маємо претензію на патріархат бо ми – велика церква. У нас є надія, що Українську Церкву з часом константинопольський Вселенський патріарх визнає і патріархатом. Це – майбутнє, але це буде", – цитує його словами " Укрінформ ".

Відзначається, що з отриманням Томосу про автокефалію української церкви велика частина православних церков увійде у спілкування з нею.

Патріарх Філарет Крим.Реаліі

"Частина помісних церков, а також російська церква, Антіохійська церква і деякі інші не ввійдуть у спілкування з українською церквою, але це – тимчасово. Поступово все увійде в молитовне єднання і зі Вселенським патріархом, і з українською церквою. У тому числі і російська, тому що іншого шляху немає. Раз ми православні, то повинні триматися єдності", – підкреслив Філерет.

Патріарх також заявив, що російська церква сама може опинитися у розколі.

"Вона вже відокремилася, і тому вже російська церква не така велика, якою вона була. А раз вона невелика, то вона і впливу не матиме, змушена буде під тиском і єпископів, і віруючих, і духовенства шукати єдності з усім православ'ям", – запевнив патріарх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня Православна церква України остаточно стала незалежною, отримавши від Константинополя Томос про автокефалію. Документ уже привезли до Києва.

Раніше російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров уже розкрив нелегітимність РПЦ, давши раду патріарху Кирилу.