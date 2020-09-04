Люстрований посадовець часів Януковича отримав посаду в Офісі генпрокурора
Люстрований прокурор часів президента-втікача Віктора Януковича Вадим Веніславський отримав посаду заступника начальника Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальної і прикордонної служби Офісу генпрокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела. Веніславського звільнили з органів прокуратури в 2014 році згідно із Законом "Про очищення влади", але він оскаржив своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва. У 2019 році суд ухвалив рішення на його користь, зобов'язавши ГПУ поновити його на посаді і виплатити компенсацію за нібито вимушені прогули.
Відзначимо, що Веніславський є рідним братом народного депутата від "Слуги народу", представника президента в Конституційному Суді Федора Веніславського. Він почав свою кар'єру в органах прокуратури ще в 2000 році. За роки роботи дослужився до посади заступника прокурора Волинської області, яку займав з липня 2012 по травень 2014 року. Потім перевівся в ГПУ, де працював на посаді начальника відділу забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності та захисту інтелектуальної власності та авторських прав управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави.
Рішення про його звільнення в 2014 році через люстрацію було мотивовано тим, що Веніславський за часів президентства Януковича більше року займав керівну посаду в органах прокуратури.
Раніше стало відомо, що Веніславського в серпні 2020 року призначили на посаду в.о. прокурора Одеської області. В Одесі через таке рішення збунтувалися і провели під стінами обласної прокуратури мітинг проти його призначення.
"Ми пам'ятаємо спробу призначити Стоянова, який також був люструвати. Зараз першим замом та в.о. прокурора області призначили Вадима Веніславського, який потрапляє під пряму дію закону про люстрацію. Є інформація, що саме він є основним кандидатом на призначення прокурором області", – заявив глава "Люстраційного комітету Одеської області" Костянтин Цховребашвілі, передає "Центр журналістський розслідувань".