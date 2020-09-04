Люстрований посадовець часів Януковича отримав посаду в Офісі генпрокурора

Люстрований прокурор часів президента-втікача Віктора Януковича Вадим Веніславський отримав посаду заступника начальника Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальної і прикордонної служби Офісу генпрокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела. Веніславського звільнили з органів прокуратури в 2014 році згідно із Законом "Про очищення влади", але він оскаржив своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва. У 2019 році суд ухвалив рішення на його користь, зобов'язавши ГПУ поновити його на посаді і виплатити компенсацію за нібито вимушені прогули.

Відзначимо, що Веніславський є рідним братом народного депутата від "Слуги народу", представника президента в Конституційному Суді Федора Веніславського. Він почав свою кар'єру в органах прокуратури ще в 2000 році. За роки роботи дослужився до посади заступника прокурора Волинської області, яку займав з липня 2012 по травень 2014 року. Потім перевівся в ГПУ, де працював на посаді начальника відділу забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності та захисту інтелектуальної власності та авторських прав управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави.

Рішення про його звільнення в 2014 році через люстрацію було мотивовано тим, що Веніславський за часів президентства Януковича більше року займав керівну посаду в органах прокуратури.

Раніше стало відомо, що Веніславського в серпні 2020 року призначили на посаду в.о. прокурора Одеської області. В Одесі через таке рішення збунтувалися і провели під стінами обласної прокуратури мітинг проти його призначення.

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