Люстрований посадовець часів Януковича отримав посаду в Одеській прокуратурі

Люструваний прокурор часів президента-втікача Віктора Януковича Вадим Веніславський отримав посаду першого заступника виконуючого обов'язки прокурора Одеської області. За словами активістів, він є основним кандидатом на посаду прокурора.

Як повідомляє УСІ, одеські активісти влаштували під будівлею обласної прокуратури мітинг з вимогою скасування призначення Веніславського. За словами глави "Люстраційного комітету Одеської області" Костянтина Цховребашвілі, "Одесі не щастить з призначеннями в прокуратурі області".

"Ми пам'ятаємо спробу призначити Стоянова, який також був люструваним. Зараз першим замом в.о. прокурора області призначили Вадима Веніславського, який потрапляє під пряму дію закону про люстрацію. Є інформація, що саме він є основним кандидатом на призначення прокурором області", – заявив він.

Мітинг проти призначення Веніславського Фото: usionline.com

Нагадаємо, Веніславського звільнили з органів прокуратури в 2014 році згідно із Законом "Про очищення влади", але він оскаржив своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва. У 2019 суд виніс рішення на його користь, зобов'язавши ГПУ поновити його на посаді і виплатити компенсацію за нібито вимушені прогули.

Відзначимо, що Веніславський є рідним братом народного депутата від "Слуги народу", представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського.

Він почав свою кар'єру в органах прокуратури ще в 2000 році. За роки роботи дослужився до посади заступника прокурора Волинської області, яку займав з липня 2012 по травень 2014 року. Потім перевівся в ГПУ, де працював на посаді начальника відділу забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності та захисту інтелектуальної власності та авторських прав управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави.

Рішення про його звільнення в 2014 році через люстрацію було мотивовано тим, що Веніславський за часів президентства Януковича більше року обіймав керівну посаду в органах прокуратури.