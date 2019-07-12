Люстрація по-новому: українці висловилися про гучну ініціативу Зеленського

Думка українців щодо пропозиції президента Володимира Зеленського люструвати чиновників, які займали вищі державні пости після 2014 року, розділилася.

Відповідні результати показало опитування серед читачів OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 33,9 тис. респондентів.

"Як ви ставитеся до пропозиції Зеленського люструвати топ-чиновників 2014-2019 років (президента, міністрів і т.д.)?" – на таке запитання пропонувалося дати відповідь.

Володимир Зеленський

Найбільше опитаних (43%) підтримали ініціативу. "Чудова ідея, нову країну повинні будувати нові обличчя!" – заявили вони.

21% респондентів поставилися до нової люстрації з побоюванням. "Схоже на бажання звільнити дорогу "своїм людям", – вважають читачі.

17% користувачів зізналися, що розцінюють запропоновану "чистку" чиновників як політичну помсту.

14% не повірили, що люстрація відбудеться, відповівши: "Просто передвиборний піар, нічого не вийде".

5% залишилися байдужими до новини. "Все одно, не вірю нікому з політиків!" – сказали вони.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський запропонував розширити очищення влади та додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які вступили на пост із 2014 року.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук запевнив, що очищення влади торкнеться також і командиЗеленського.

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