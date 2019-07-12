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Люстрація по-новому: українці висловилися про гучну ініціативу Зеленського

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Думка українців щодо пропозиції президента Володимира Зеленського люструвати чиновників, які займали вищі державні пости після 2014 року, розділилася.

Відповідні результати показало опитування серед читачів OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 33,9 тис. респондентів.

"Як ви ставитеся до пропозиції Зеленського люструвати топ-чиновників 2014-2019 років (президента, міністрів і т.д.)?" – на таке запитання пропонувалося дати відповідь.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Найбільше опитаних (43%) підтримали ініціативу. "Чудова ідея, нову країну повинні будувати нові обличчя!" – заявили вони.

21% респондентів поставилися до нової люстрації з побоюванням. "Схоже на бажання звільнити дорогу "своїм людям", – вважають читачі.

17% користувачів зізналися, що розцінюють запропоновану "чистку" чиновників як політичну помсту.

14% не повірили, що люстрація відбудеться, відповівши: "Просто передвиборний піар, нічого не вийде".

5% залишилися байдужими до новини. "Все одно, не вірю нікому з політиків!" – сказали вони.

Люстрація по-новому: українці висловилися про гучну ініціативу Зеленського

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський запропонував розширити очищення влади та додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які вступили на пост із 2014 року.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук запевнив, що очищення влади торкнеться також і командиЗеленського.

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Теми
Люстрація в Україні опитування Обозревателя
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика опрос
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Ну судя с опроса никто не против. Кроме кучки говнистов.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
У петесраков сраку защемило.
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Сало Уронили
Сало Уронили
лажа ваш опрос. я раз с деять перрвый пункт отметил.не вижу препятствия для других пользователей.вранье чистой воды.
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Сало Уронили
Сало Уронили
ну шо селюки схавали
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Сало Уронили
Сало Уронили
Сало Уронили, ща трэш сделаю 10
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