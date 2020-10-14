Попереду війни за їжу і переселення на іншу планету? ООН оголосила про наближення "апокаліпсису"

Нинішнє століття може стати останнім для людства, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Низка експертів вважає цей страшний прогноз перебільшенням, мовляв, про катастрофу говорити рано. Але є й ті, хто згоден із неминучістю "апокаліпсису".

Наскільки великі ризики глобальних катаклізмів, розбирався OBOZREVATEL.

Вимирання людства – гіпербола

Експерт із питань зміни клімату Ірина Трофимова поставила під сумнів слова генсека ООН. "Це гіпербола. Але він має рацію в тому, що наслідки будуть серйозними", – зазначила вона OBOZREVATEL.

"Він хотів сказати, що наслідки будуть пов'язані зі зміною клімату, а саме – зі збільшенням концентрації парникових газів через спалювання викопного палива. Але він не говорив про комети, про інші астрономічні причини, про антропогенні причини, пов'язані з поведінкою людства на кшталт коронавірусу", – пояснила експертка.

Клімат на планеті мінявся завжди, але останнім часом він значною мірою пов'язаний із тим, що "людство взяло запаси органіки, яка накопичувалася мільйони років, і спалило". "Тепер усе це повинно поглинутися океаном, лісами, болотами, які підтримують баланс", – розповіла Трофимова.

Вона запевнила, що вимирання людства не буде, але температурний режим на планеті дійсно змінюється, і це очевидно навіть тим, хто далекий від науки. "Змінюється поведінка всіх живих організмів і неживих організмів, якими є віруси", – пояснила експертка.

Водночас вона звернула увагу, що живі істоти, зокрема й людина, мають здатність пристосовуватися до мінливих умов навколишнього середовища. "Візьміть неандертальців, які жили по краю льодовика, або кроманьйонців, які жили в холоді", – навела Трофимова приклад.

На людство чекають голод, війни й переселення на іншу планету

Земля не зможе витримувати це нескінченно

Кліматологиня Світлана Бойченко в ефірі телеканалу Obozrevatel TV визнала, що 2020 рік справді можна вважати аномальним із погляду клімату. Але вона переконана в тому, що про глобальну катастрофу говорити зарано.

Експертка звернула увагу на те, що наша планета має механізми саморегуляції, зокрема в плані температури. Так, наразі зафіксоване підвищення температури землі становить 0,8 градуса. Планета може впоратися з підвищенням температури до 2,5 градуса.

У регуляції температурного режиму має брати участь і людство. Ці способи відомі, екологи і кліматологи говорили про них не раз.

Але в разі, якщо йтиметься про значення в 3-3,5 градуса, ситуація дійсно стає критичною, і говорити про глобальну катастрофу цілком обґрунтовано.

Планеті загрожує катастрофа у разі підвищення температури більш ніж на 3 градуси

На людство чекають голод, війни й переселення на іншу планету

А ось письменник і футуролог Олексій Толкачов заявив OBOZREVATEL, що не вважає слова Генсека ООН перебільшенням, загроза загибелі людства цілком реальна.

"Абсолютно згоден із думкою генсека ООН, оскільки ми недооцінюємо кліматичні зміни. Ми розглядаємо потепління просто як підвищення температури, і нам здається, що навіть якщо світовий океан трохи підніметься й затопить певні території на планеті Земля, то нічого страшного не трапиться. Але це повністю руйнує всю екосистему і усталені процеси в природі", – сказал футуролог.

У цьому контексті він нагадав про те, що через глобальне потепління вимирають бджоли. "Якщо бджоли випадають із екосистеми, питання, як люди будуть виживати без фруктів і овочів, які з'являються в результаті запилення рослин бджолами", – зауважив Толкачов.

Він звернув увагу й на те, що глобальне потепління вже до 2050 року призведе до появи сотень мільйонів кліматичних біженців, на людство очікують колосальні проблеми з продовольством, "цілком імовірно, що з пожежами, голодом, війнами, тому що люди будуть воювати за території проживання".

"Отже, дійсно, це століття ми можемо зробити останнім для планети", – переконаний футуролог.

"Я абсолютно впевнений, що наша реальність зараз дуже схожа на ту, яка була описана у фільмі Interstellar: природа гине, і єдина можливість урятуватися людству – це вийти за межі планети Земля", – припустив він.

За оцінками експерта, найімовірніше, людство встигне покинути Землю до того, як трапиться глобальна катастрофа. Але освоєння нової планети буде непростим, оскільки вона, на відміну від живої Землі, буде мертвою.