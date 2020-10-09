Учені попередили людство про нову пандемію, яку спровокував COVID-19

Obozrevatel Суспільство 04:00, 9.10.2020

Учені заявили, що на людство чекає нова загроза – супербактерія.

Зростання кількості цього збудника простимульовано безконтрольним вживанням антибіотиків під час пандемії коронавірусу, повідомила Science Alert.

"Це вже пандемія. Це вже глобальна криза, і через COVID-19 ситуація погіршується", – йдеться в матеріалі.

Автори статті навели таку статистику: щороку в США супербактерії заражають близько 3 млн осіб, з них близько 35 тис. – помирає, незважаючи на вчасно призначене лікування і вживання препаратів.

У світі з вини бактерій, що не піддаються лікуванню, щорічно помирає приблизно 700 тис. людей, йдеться в матеріалі. 230 тис. із них – від туберкульозу, який стійкий до антибіотиків.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вчені знайшли новий потужний антибіотик, який атакує бактерії.

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