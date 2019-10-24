"Людина в шафі!" Мережу налякало моторошне відео з "привидом"

На Reddit користувач опублікував відеоповідомлення, яке йому надіслала його дівчина. За її спиною раптово виник чоловічий силует.

Про це пише life.ru. У відеоповідомленні дівчина показувала свого кота, однак одержувача налякав силует чоловіка, який з'явився на спиною дівчини і був схожим на привид (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

"Моя дівчина прислала мені це в Snapchat, і щось на задньому плані привернуло мою увагу. Особисто я не особливо вірю в паранормальні явища, але я серйозно не можу зрозуміти, що за людина в її шафі", – написав він.

Мережу налякало моторошне відео з "привидом"

Пост із відеозаписом моментально став вірусним. Сотні людей висловили свою думку з приводу того, що відбувається на ролику.

"Або твоя дівчина зраджує тобі, або її переслідує чортів привид", "Я впевнений, цьому є якесь раціональне пояснення, але ця штука і справді дуже схожа на людину".

Як писав OBOZREVATEL, в Reddit з'явилося дивне фото користувачки з ніком ScummyMoney, на якому було зображено її відображення в склі. Багатьом коментаторам воно нагадало привид.

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