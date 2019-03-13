"ЛЮДИНА РОКУ-2018": відбулося вшанування лауреатів 23-й програми

12 березня в одному з найпопулярніших і респектабельних ресторанів столиці "Almondo" відбувся прийом на честь лауреатів 23-й загальнонаціональної програми "Людина року-2018". Ця подія традиційно є своєрідним "pre-party" щорічній урочистій церемонії.

Всі лауреати в національних номінаціях програми – особистості, які по достоїнству визнані кращими в різних сферах професійної діяльності за минулий рік.

В ході вшанування, в невимушеній і святковій обстановці лауреатам було вручено Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх неабиякі досягнення.

Сьогодні Програма "Людина року" – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню нової еліти країни.

Імена переможців у кожній з 17-ти національних номінацій, а також імена володарів Міжнародних та Спеціальних премій будуть оголошені в Національній опері України 23 березня 201 8 року під час 23-ої церемонії вручення премії "ЛЮДИНА РОКУ – 2018".

Іоргачев Дмитро

Балога Андрій

Грицик Ольга

Базилевская Наталя

Петракова Тетяна

Линник Анатолій

Тігіпко Сергій

Усик Олександр

Майструк Руслан

Коршунова Ганна

Козицький Максим

Бородавко Михайло

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