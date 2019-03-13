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"ЛЮДИНА РОКУ-2018": відбулося вшанування лауреатів 23-й програми

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12 березня в одному з найпопулярніших і респектабельних ресторанів столиці "Almondo" відбувся прийом на честь лауреатів 23-й загальнонаціональної програми "Людина року-2018". Ця подія традиційно є своєрідним "pre-party" щорічній урочистій церемонії.

Всі лауреати в національних номінаціях програми – особистості, які по достоїнству визнані кращими в різних сферах професійної діяльності за минулий рік.

В ході вшанування, в невимушеній і святковій обстановці лауреатам було вручено Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх неабиякі досягнення.

Сьогодні Програма "Людина року" – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню нової еліти країни.

Імена переможців у кожній з 17-ти національних номінацій, а також імена володарів Міжнародних та Спеціальних премій будуть оголошені в Національній опері України 23 березня 201 8 року під час 23-ої церемонії вручення премії "ЛЮДИНА РОКУ – 2018".

Іоргачев Дмитро

Іоргачев Дмитро

Балога Андрій

Балога Андрій

Грицик Ольга

Грицик Ольга

Базилевская Наталя

Базилевская Наталя

Петракова Тетяна

Петракова Тетяна

Линник Анатолій

Линник Анатолій

Тігіпко Сергій

Тігіпко Сергій

Усик Олександр

Усик Олександр

Майструк Руслан

Майструк Руслан

Коршунова Ганна

Коршунова Ганна

Козицький Максим

Козицький Максим

Бородавко Михайло

Бородавко Михайло

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