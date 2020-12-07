"Люди ж зараз вмирають!" Українців обурила ідея влади про локдаун у січні

Українці розкритикували ідею влади відкласти введення в країні локдауну на початок 2021 року. Вони звинуватили її в нездатності взяти на себе відповідальність за збереження життя і здоров'я громадян у боротьбі з пандемією COVID-19.

Думками люди поділилися під матеріалом щодо заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, опублікованому на сторінці OBOZREVATEL в Facebook. Глава уряду, нагадаємо, запевнив, що вище керівництво країни і чиновники на місцях вже "готують Україну до жорсткого карантину в січні".

У коментарях користувачі мережі обурилися тому, що влада весь час відкладає ухвалення такого серйозного рішення на потім. Тоді як рятувати хворих на коронавірус і здорових українців, підкреслили вони, потрібно вже сьогодні.

"А чому в січні? Люди ж зараз вмирають, чи ні?", – поцікавилася Ірина Малахова.

Скриншот посту

Деякі обурилися тому, що представники влади на місцях сьогодні вирішують, роботу яких закладів їм забороняти або дозволяти в період дії обмежень. На думку українців, чиновники вирішили дозволити діяльність курортів і готелів, а також авіаперельоти, щоб їхні плани на новорічні свята не зірвалися: поки прості громадяни будуть змушені не виходити з дому, політики й олігархи поїдуть на відпочинок за кордон.

Коментарі українців

"Фух, слава богу гірськолижні курорти не закриють. Оце заживемо", "Ось після новорічних свят точно до 20 000 за добу буде. Чекаємо", "Крім готелів і гірськолижних курортів. Собі еліта відпочинок вирішила не псувати", "Ло*даун для маленьких містечок, де і так порожнеча! А ось курорти Карпат, Буковель – все буде працювати. І за бугор "зеслуги" теж поїдуть відпочивати. Це ж влада, їм можна. Це в районі в перукарню зайде за день 2 людини – то небезпечно", "А самі поїдуть в теплі краї", "Після корпоративів "95 кварталу". Встигнуть собі нагребти грошей", "Обіцяли з грудня, тепер у січні. В січні перенесуть на березень. Схему зрозуміло – тримати людей в напрузі, щоб про найголовніше не думали", "В сьогоднішньому світі головне завдання влади під час епідемії полягає в тому, щоб забезпечити аптеки і лікарні необхідною кількістю необхідних ліків. Якщо не буде дефіциту медичних препаратів, то все закінчиться саме собою досить швидко. Цього цілком достатньо", – поділилися думками українці.

Реакція українців

Думка українців про ідею влади відкласти дату локдауну

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – заборона вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через надзвичайну ситуацію.

Експерти практично одностайно заявляють, якщо в Україні терміново не ввести локдаун, то в грудні кількість офіційних випадків зараження сягатиме близько 30 тис. на день, а загальна кількість жертв становитиме більш ніж 33 тисячі осіб.

OBOZREVATEL раніше розглянув два сценарії: введення локдауну в Україні з початку грудня і в кінці місяця. І другий варіант виявився страшним, що вже казати про відтермінування до початку січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: