"Люди ж зараз вмирають!" Українців обурила ідея влади про локдаун у січні

Українці розкритикували ідею влади відкласти введення в країні локдауну на початок 2021 року. Вони звинуватили її в нездатності взяти на себе відповідальність за збереження життя і здоров'я громадян у боротьбі з пандемією COVID-19.

Думками люди поділилися під матеріалом щодо заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, опублікованому на сторінці OBOZREVATEL в Facebook. Глава уряду, нагадаємо, запевнив, що вище керівництво країни і чиновники на місцях вже "готують Україну до жорсткого карантину в січні".

У коментарях користувачі мережі обурилися тому, що влада весь час відкладає ухвалення такого серйозного рішення на потім. Тоді як рятувати хворих на коронавірус і здорових українців, підкреслили вони, потрібно вже сьогодні.

"А чому в січні? Люди ж зараз вмирають, чи ні?", – поцікавилася Ірина Малахова.

Деякі обурилися тому, що представники влади на місцях сьогодні вирішують, роботу яких закладів їм забороняти або дозволяти в період дії обмежень. На думку українців, чиновники вирішили дозволити діяльність курортів і готелів, а також авіаперельоти, щоб їхні плани на новорічні свята не зірвалися: поки прості громадяни будуть змушені не виходити з дому, політики й олігархи поїдуть на відпочинок за кордон.

"Фух, слава богу гірськолижні курорти не закриють. Оце заживемо", "Ось після новорічних свят точно до 20 000 за добу буде. Чекаємо", "Крім готелів і гірськолижних курортів. Собі еліта відпочинок вирішила не псувати", "Ло*даун для маленьких містечок, де і так порожнеча! А ось курорти Карпат, Буковель – все буде працювати. І за бугор "зеслуги" теж поїдуть відпочивати. Це ж влада, їм можна. Це в районі в перукарню зайде за день 2 людини – то небезпечно", "А самі поїдуть в теплі краї", "Після корпоративів "95 кварталу". Встигнуть собі нагребти грошей", "Обіцяли з грудня, тепер у січні. В січні перенесуть на березень. Схему зрозуміло – тримати людей в напрузі, щоб про найголовніше не думали", "В сьогоднішньому світі головне завдання влади під час епідемії полягає в тому, щоб забезпечити аптеки і лікарні необхідною кількістю необхідних ліків. Якщо не буде дефіциту медичних препаратів, то все закінчиться саме собою досить швидко. Цього цілком достатньо", – поділилися думками українці.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – заборона вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через надзвичайну ситуацію.

Експерти практично одностайно заявляють, якщо в Україні терміново не ввести локдаун, то в грудні кількість офіційних випадків зараження сягатиме близько 30 тис. на день, а загальна кількість жертв становитиме більш ніж 33 тисячі осіб.

OBOZREVATEL раніше розглянув два сценарії: введення локдауну в Україні з початку грудня і в кінці місяця. І другий варіант виявився страшним, що вже казати про відтермінування до початку січня.

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