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5 березня • оновлено в 15:19
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/ Суспільство

Люди зі щепленням від кору майже не хворіють на коронавірус

12.2т
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють на коронавірус.

Своїми даними про епідемію він поділився в інтерв'ю "Українському радіо". Данілов підкреслив, що в РНБО ретельно стежать за світовою статистикою поширення вірусу.

"Ми розуміємо, в яких країнах світу це відбувається, навіть більше, в яких містах. Розуміємо середній вік населення, яке заразилося коронавірусом, розуміємо, на жаль, хто помирає від нього. Здебільшого це особи похилого віку, 80-85+", – розповів секретар РНБО.

Данілов сказав, хто невразливий для коронавірусу

Данілов сказав, хто невразливий для коронавірусу

"Люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють", – підкреслив він.

Данілова також попросили прокоментувати масове скуповування українцями круп, цибулі та часнику.

"Це народний засіб, який дозволяє уберегтися й підвищувати імунітет в будь-який період року. Нічого страшного немає. Гірше, коли люди починають самі себе накручувати та створювати панічні настрої. Якщо ми візьмемо звичайний грип, до якого ми звикли, то на нього хворіє значно більше осіб. Ба більше, від звичайного грипу і гине більше людей, ніж від коронавірусу, щорічно це приблизно 650 тисяч", – акцентував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данілов заявив, що витік коронавірусу трапився із закритої лабораторії в місті Ухань (Китай).

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Вакцинація в Україні вакцинація
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
щеплення щеплення від кору
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ttt ta
ttt ta
Данилов уже наговорил. Вот еще: . Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане. "В Китае уже за 80 тысяч (больных – ред.). Там было место, откуда оно все пошло – это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут обвинять животных. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", - заявил Данилов в интервью "Украинскому радио".
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ttt ta
ttt ta
Теперь ждем реакции Китая на такие чудесные новости от официальных лиц xoxляндии
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ttt ta
ttt ta
Говорят еще хеpои АТО не болеют, в честь чего объявлен внеплановый призыв
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
практически не болеют однополые пары,из бывших когда то дядьками,но только если меняются ролями,регулярно..
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