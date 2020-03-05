Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють на коронавірус.

Своїми даними про епідемію він поділився в інтерв'ю "Українському радіо". Данілов підкреслив, що в РНБО ретельно стежать за світовою статистикою поширення вірусу.

"Ми розуміємо, в яких країнах світу це відбувається, навіть більше, в яких містах. Розуміємо середній вік населення, яке заразилося коронавірусом, розуміємо, на жаль, хто помирає від нього. Здебільшого це особи похилого віку, 80-85+", – розповів секретар РНБО.

Данілов сказав, хто невразливий для коронавірусу

"Люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють", – підкреслив він.

Данілова також попросили прокоментувати масове скуповування українцями круп, цибулі та часнику.

"Це народний засіб, який дозволяє уберегтися й підвищувати імунітет в будь-який період року. Нічого страшного немає. Гірше, коли люди починають самі себе накручувати та створювати панічні настрої. Якщо ми візьмемо звичайний грип, до якого ми звикли, то на нього хворіє значно більше осіб. Ба більше, від звичайного грипу і гине більше людей, ніж від коронавірусу, щорічно це приблизно 650 тисяч", – акцентував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данілов заявив, що витік коронавірусу трапився із закритої лабораторії в місті Ухань (Китай).

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