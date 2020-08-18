Люди з психічними проблемами більш схильні до COVID-19, – вчені

Карина Бондаренко Суспільство 05:54, 18.08.2020

Люди з підтвердженими психіатричними діагнозами частіше хворіють коронавірусом і переносять хворобу в більш важкій формі.

Психічні проблеми також пов'язані з підвищеним ризиком зараження і навіть смертельними наслідками, йдеться в дослідженні вчених, опублікованому на Medrxiv. У ньому були проаналізовані дані 50 тисяч британців з різними розладами.

Як з'ясувалося, психічні проблеми можуть призводити до зміни імунних реакцій, також у них спостерігаються "неоптимальна поведінка і нездатність застосовувати стратегії пом'якшення наслідків" пандемії.

Як писав OBOZREVATEL раніше, державне управління у справах інтелектуальної власності Китаю видало вітчизняному розробнику перший патент на вакцину проти коронавірусу.

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