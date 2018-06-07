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Міст підвів: кримчанка розповіла про розчарування

7.1тЧитати новину російською

Жителі анексованого Криму позитивно ставилися до будівництва Кримського моста, так як вважали, що він поліпшить економічну і соціальну ситуацію на півострові.

"Позитивно люди реагували бо вірили, що цей міст поліпшить ситуацію з материком: продукти подешевшають, туристи поїдуть, в загальному - Крим оживе. Причому він жив, потім почав чахнути з 2014 року", - розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL кримський блогер Ілона Карачан.

Але, за її словами, склалося не так, як того очікували кримчани.

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"Але ось дивіться, сьогодні 22 травня - натовпів туристів немає, скажу більше, ми були 18 травня в Сімеїзі (курортне селище в Ялтинському регіоні Криму, - Ред.), їх там теж немає. Так вийшло, що я була в Сімеїзі в 2014 і 2018 роках в один і той же час. Так ось, в 2014 році Симеїзська набережна працює, людей немає, але вони працюють, тобто у них була якась надія на роботу. А в 2018 році ти спускаєшся на цю чудову набережну, а там не відкрите жодне кафе, і це 18 травня", - говорить Ілона.

Як зазначила кримчанка, туристичний бізнес розоряється, а власники готелів масово продають нерухомість.

"Вони виїжджають, стало багато продажів, тобто, якщо раніше якийсь готель чи міні-готель біля моря купити було неможливо, або треба було платити якісь захмарні мільйони доларів, то тепер ти на кожному кроці бачиш - "продам" і "здам в оренду". Тобто дуже сильно все змінилося - нерухомість просіла", - розповіла блогер.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму працівники на підприємствах доносять один на одного заради премій, так як на мізерний оклад прожити неможливо.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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